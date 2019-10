Abundant regada al vessant sud del Pirineu i la neu torna a aparèixer als cims

Durant la matinada i primeres hores del matí, els ruixats i les tempestes han afectat a molts indrets del litoral i prelitoral. En general han estat de forma més aviat modesta tot i algun registre superior als 20 litres/m2. A partir de mig matí, les precipitacions s'han anat restringint posteriorment cap al Pirineu i comarques de la meitat oest, on han descarregat amb més persistència i ganes. Fins a les 16.00h, destaquen els següents registres (dades en litres/m2):

Espot, 79

Port del Comte, 50

Cadí Nord, 49

El Pont de Suert, 44

Viladrau, 41

Puig Sesolles, 40

Sant Hilari Sacalm, 40

Sant Pau de Segúries, 38

Planoles, 37

Bonaigua, 37

Núria, 34

Certascan, 34

Vielha, 34

Anglès, 33

Alinyà, 31

Sant Quirze del Vallès, 29

Tot i els registres abundants al vessant sud del Pirineu, les precipitacions han caigut durant moltes hores i la pluja en general ha estat molt benvinguda i no ha causat danys. Feia molts mesos que zones del Pirineu i Prepirineu de Lleida no rebien una regada com la d'avui. Com a exemple, a la Seu d'Urgell, on avui han caigut 27 litres/m2, des de mitjans d'agost que no queien més de 20 litres/m2 en 24 hores.

Així plou pel pallars, esperem que el que ve no faci mal ni aquí ni enlloc.

La neu també ha fet acte de presència als cims del Pirineu per sobre d'uns 2.300 metres. És probable que fins i tot, si aguanten les precipitacions, la cota de neu segueixi baixant fins a uns 2.000 metres al llarg de la tarda i el vespre.

Previsió meteorològica

Les precipitacions que afecten la majoria d'indrets de la meitat oest, al llarg de la tarda i el vespre haurien d’anar clarament a la baixa. D’altra banda, no es descarta que alguna palanca orogràfica del vessant sud del Pirineu pugui vorejar registres propers o superiors als 50 litres/m2 acumulats al llarg de tota la jornada. La neu seguirà fent acte de presència per sobre dels 2.300 metres i aquest vespre les temperatures experimentaran una davallada a tot l'interior del país. Aquest descens tindrà continuïtat en jornades posteriors.

651x366 Acumulació de precipitació prevista per la jornada d'aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Acumulació de precipitació prevista per la jornada d'aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

651x366 Diferència de temperatura màxima prevista entre dissabte i diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatura màxima prevista entre dissabte i diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Es confirma el temporal de llevant més important de l’any

La setmana començarà amb un dilluns que serà un dia d’impàs, amb poques precipitacions. La nuvolositat ja s’anirà fent compacta a la meitat est del país i, a partir de la tarda, a les comarques de Barcelona i Girona ja podria començar a ploure de manera moderada. Les temperatures seguiran baixant en aquests indrets. Tanmateix, el vent i el temporal de mar no es manifestaran fins dimarts.

651x366 Diferència de temperatures màximes entre diumenge i dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes entre diumenge i dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo

651x366 Probabilitat que se superin els 5 litres/m2 dilluns / GEFS 0.25 / ARA Méteo Probabilitat que se superin els 5 litres/m2 dilluns / GEFS 0.25 / ARA Méteo

Dimarts i dimecres sembla que seran els dies més complicats d’aquesta setmana. Estarem sotmesos a un temporal de llevant amb tots els ingredients característics: pluja molt abundant, vent i temporal marítim destacable. Els mapes del temps segueixen insistint en donar registres màxims que superaran els 200 litres/m2 en alguns punts del Pirineu oriental i meitat est del país. Tot plegat anirà acompanyat d’un potent temporal de mar i ventades fortes. La situació s’haurà de seguir de molt a prop durant les properes hores per veure com s'acaben distribuint els màxims de precipitació. Poques vegades s’observa en els mapes taques tan abundants i extenses:

651x366 Probabilitat que se superin els 20 litres/m2 dimarts / GEFS 0.25 / ARA Méteo Probabilitat que se superin els 20 litres/m2 dimarts / GEFS 0.25 / ARA Méteo