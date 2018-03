La primavera arriba amb una emblanquinada a cotes molt baixes

El fred ja ha anat sent protagonista aquest cap de setmana, i avui el dia ha començat amb temperatures sota zero a tot el Pirineu, al Prepirineu, i fins i tot en algunes comarques interiors de Girona. D'entre les mínimes d'avui en destaquem:

El Pont de Suert, -6º

Puigcerdà, -6º

Guardiola de Berguedà, -5º

La Seu d'Urgell, -4º

Cardona, -3º

Girona, -2º

La Bisbal d'Empordà, 0º

Cervera, 1º

Lleida, 2º

Tarragona, 7º

Barcelona, 8º

Aquest migdia l'ambient no serà gaire diferent al d'ahir. A partir de la tarda el pas d'un front provocarà pluges i nevades a força comarques, amb una cota de neu que anirà baixant dels 800 i fins als 300/400 metres. En molts casos la nevada durarà poca estona, però a la Catalunya Central i en algunes comarques prelitorals de Barcelona i de Girona al llarg de la nit la precipitació hi pot ser més insistent, i aquí és on el gruix de neu pot ser més important i la cota més baixa. En punts alts de comarques com Osona, el Moianès, la Selva i la Garrotxa el gruix podria arribar a superar els 10 centímetres. És bastant possible que aquesta s'arribi a veure neu en capitals com Vic, Berga i Moià, l'enfarinada pot arribar fins als 300/400 metres també en punts del Vallès, i fins i tot a la serralada de Marina i a Collserola no seria estany veure-hi neu aquesta nit.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a la matinada i matí de demà Acumulacions de precipitació previstes per a la matinada i matí de demà

Demà el dia començarà encara amb alguns ruixats ja molt dispersos, però amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant. Fins divendres el temps serà tranquil i assolellat, però és probable que el cap de setmana de Rams tornem a tenir canvis en el temps i com a mínim una altra tongada de pluja i neu. Per ara s'entreveu més probable dissabte que diumenge, però encara és aviat per precisar.

Un altre element a tenir molt en compte aquesta setmana seran les gelades. Les pròximes nits seran més fredes, i sobretot les matinades de dimecres i dijous és molt probable que la temperatura baixi sota zero a la majoria de comarques interiors i en força punts del prelitoral. Glaçades que al Pirineu baixaran dels -5º graus i a la Depressió Central poden arribar als -2º/-3º. Un situació que pot ser un problema per a l'agricultura just en la setmana en què comença la primavera, ja amb molts arbres florits. La nova estació s'iniciarà oficialment aquest dimarts a un quart de sis de la tarda.

540x306 Temperatura mínimna prevista per la matinada de dijous Temperatura mínimna prevista per la matinada de dijous

El vent també bufarà fort entre aquesta nit i demà. Tramuntana i mestral que superaran els 100 km/h a les Terres de l'Ebre, als cims del Pirineu i a l'Alt Empordà. Un vent que provocarà una situació marítima molt complicada per sobre del Cap de Begur, on demà les onades podran arribar a superar els 3 metres d'altura.