La primavera comença amb el matí més fred dels últims 30 dies

El primer matí de primavera encara ha estat molt hivernal, la temperatura ha baixat àmpliament sota zero al Pirineu i les glaçades han afectat també altres comarques interiors, fins i tot més que ahir. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí en destaquem:

Núria, -6º

Puigcerdà, -4º

Olot, -3º

Bagà, -3º

Girona, -2º

Vic, -2º

Lleida, 0º

Cervera, 0º

Sabadell (Parc Agrari), 0º

Tarragona, 5º

Barcelona, 7º

En molts casos són les temperatures més baixes dels últims 30 o 40 dies, des de mitjans o finals de febrer que no hi havia un matí tan fred en general. A Girona per exemple des del dia 21 de febrer no feia tant de fred al matí, a Cervera cal anar fins al 13 de febrer per trobar-hi una temperatura sota zero, a Guardiola de Berguedà no es baixava dels -4º des del 19 de febrer.

Al migdia el termòmetre tornarà a situar-se al voltant dels 15 graus, l'ambient serà agradable però tampoc gaire primaveral. El vent bufarà menys que ahir a prop de mar, però avui serà un dia amb molta mar de fons i onades que poden arribar a superar el metre d'altura en molts trams de la costa.

Avui farà sol i aquesta tònica de temps estable es mantindrà també durant el cap de setmana. Dissabte és possible que hi hagi algunes estones de cel mig ennuvolat en comarques de la meitat est, i diumenge a la tarda es podrien escapar xàfecs puntuals al Pirineu Occidental, però en general el sol serà el gran protagonista.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

La temperatura anirà pujant a mesura que passin els dies. Demà l'ambient serà més suau que avui, i dissabte i diumenge més que demà. El cap de setmana la temperatura tornarà a superar els 20º en diverses comarques. La primavera es farà més evident tot i que tampoc cal esperar la calor que hem tingut ja en alguns migdies d'aquest mes de març.

Com a mínim fins al final de setmana que ve no s'entreveuen més canvis. A set dies vista no arribarà cap borrasca que pugui fer ploure en força comarques o que pugui fer nevar al Pirineu. És possible que l'inici del mes d'abril ens porti algunes pluges, però tot això encara és molt aviat per precisar-ho. Tampoc està clar encara si l'entrada d'aire fred d'aquesta setmana serà l'última destacable de la temporada, o si encara en podríem tenir una altra al final del mes.