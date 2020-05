La primavera encara tornarà

L'estiu avançat encara s'allargarà alguns dies més, però tot fa pensar que la calor no s'instal·larà fins al juny. Avui la temperatura pujarà sobretot a Ponent i en sectors del Pirineu, on el termòmetre tocarà sostre. Les màximes s'enfilaran puntualment per sobre dels 30 graus, i en general seran entre un i tres graus més altes que els últims dies. A la costa, en canvi, l'ambient podria fins i tot ser una mica més fresc que ahir, especialment a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, on els núvols baixos i alguna boirina podrien fer baixar la temperatura. En general avui farà sol però circularan més bandes de núvols prims que en dies anteriors.

Demà canviarà el vent i això farà que la temperatura repunti a la costa, especialment a les comarques del sud. En general, fins dijous la sensació d'estiu avançat es mantindrà a tot arreu. A partir de dimecres la temperatura diürna tendirà a recular, però entre dimecres, dijous i divendres no és descartable que arribin les primeres nits tropicals a Barcelona, és a dir, les primeres nits en què en algun punt de la ciutat el termòmetre no baixi dels 20 graus en tota la nit.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Demà serà un dia més enterbolit que avui. Els núvols prims seran més espessos però no plourà gairebé enlloc. A la tarda podria escapar-se algun xàfec puntual al voltant del Ripollès, ben poca cosa. Dimecres augmentaran els ruixats de tarda al Pirineu oriental i en menor mesura en altres punts de la serralada, però en general els núvols seran menys abundants.

Caldrà esperar al cap de setmana per veure canvis més importants. Entre dissabte i diumenge és probable que les pluges reapareguin al Pirineu i Prepirineu, i és possible fins i tot que pugui arribar a ploure de manera extensa. Si bé encara és poc clar on i com pot arribar a ploure, els models de previsió dibuixen amb més confiança una entrada d'aire molt més fresc entre diumenge i l'inici de la setmana que ve. Res fa pensar que la calor avançada dels últims dies sigui el patró de tot el mes de maig, i partir de diumenge podríem tenir una baixada de temperatura important d'entre 5 i 10 graus. Caldrà seguir-ho.