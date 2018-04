La primavera esclatarà a partir de diumenge

Aquest dijous ha començat amb un ambient força fred per a l'època, ciutats com Girona i Lleida han començat el dia lleugerament per sota dels 5º, i a la costa s'ha baixat arreu dels 10º. Al Pirineu destaquen els -1º de Puigcerdà o els -2º de Gisclareny i de Das. Al migdia les clarianes faran que l'ambient sigui més càlid que ahir, les màximes pujaran entre 2 i 4 graus respecte les d'aquest dimecres.

Avui encara cauran xàfecs sobtats a l'Empordà, a la Garrotxa i al Ripollès, especialment a la tarda. A partir del migdia també són possibles ruixats més puntuals en altres sectors del Pirineu i Prepirineu. En general, però, aquest dijous serà un dia amb més sol que núvols.

Demà ens visitarà una nova pertorbació, al centre del dia la pluja s'estendrà per totes les comarques, i amb el pas de les hores s'anirà quedant cada cop més concentrada al nord. Demà les pluges seran molt més minses que ahir, i la cota de neu rondarà entre els 1.700 i els 2.000 metres. Al migdia l'ambient serà més fred que avui, sobretot a les Terres de l'Ebre.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Dissabte serà un dia amb molts núvols i temps molt insegur. Al Pirineu i Prepirineu hi continuaran apareixent algunes pluges i nevades intermitents, també a l'Empordà hi seran probables algunes estones de pluja, i fins i tot en altres comarques interiors i prelitorals no es pot descartar que calgui obrir puntualment el paraigua en algun punt. Dissabte bufarà vent moderat de gregal a la costa, fet que provocarà que arran de mar la sensació de fred sigui de les més altes de la setmana. Tant el vent com la pluja seran especialment protagonistes a les Balears durant l'inici del cap de setmana.

540x306 Cops de vent màxims previstos per dissabte a la tarda Cops de vent màxims previstos per dissabte a la tarda

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Diumenge l'ambient canviarà radicalment. El sol predominarà arreu i la temperatura s'enfilarà de 5 a 7 graus més que els últims dies. Reapareixeran les temperatures de fins a 20º i la sensació de primavera serà molt més evident. Aquest patró de temperatures més càlides es mantindrà durant tota la primera part de la setmana que ve. Dilluns un front tornarà a enterbolir el cel a la meitat oest, però difícilment deixarà xàfecs destacables.