La primera nevada deixa fins a 20 centímetres a la Catalunya Central

Capitals com Vic, Berga i Olot han començat el dia amb una important capa blanca després de la nevada d'ahir al vespre. Segons dades dels observadors del Meteocat, a Vic s'hi han acumulat fins a 19 centímetres i a Berga, 12. Altres gruixos destacables són els 26 cm de Sant Hilari Sacalam, els 23 d'Olost (al Lluçanès), els 22 de Tavèrnoles, els 21 d'Espinelves, els 13 d'Arbúcies i els 12 de Santa Pau. Ahir la neu es va arribar a fer present en alguns punts del Vallès i del nord del Maresme, i fins i tot a Barcelona alguns ciotxes tenien una mica de neu granulada acumulada aquest matí:

Tot i que els núvols eviten glaçades encara més fortes, les temperatures d'aquest matí són molt baixes i han reculat clarament respecte d'ahir. D'entre les mínimes d'avui destaquem:

Sant Pau de Segúries, -11º

El Pont de Suert, -10º

Puigcerdà, -10º

Vielha, -10º

Molló, -10º

Montsec d'Ares, -10º

Olot, -8

Vic, -5º

Lleida, -2º

Girona, -1º

Malgrat de Mar, -1º

Barcelona, 1º

Tarragona, 3º

Tortosa, 3º

Avui serà el dia més fred d'aquest hivern: els núvols faran que moltes màximes es moguin entre els 4º i els 6º, i als indrets amb molta neu acumulada la temperatura es podria quedar sota zero durant tot el dia.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts

La jornada comença sense pluja ni neu, i no serà fins a la tarda i vespre que començaran a reaparèixer les precipitacions. En aquest cas entraran pel sud, i al llarg de la nit s'aniran estenent per comarques centrals i de Ponent. De matinada arribaran també a la costa i al prelitoral centrals, i al llarg del matí de demà s'estendran per tot arreu. El matí d'aquest dimecres es continua dibuixant com el moment en què la nevada afectarà més comarques; probablement la neu no agafi arran de mar de forma general, però podria arribar-ho a fer en algun cas. Sí que és probable que agafi al prelitoral i de manera clara a Ponent, a la Catalunya Central i per descomptat al Pirineu i Prepirineu.

La cota de neu s'anirà enfilant de manera irregular durant el dia. A l'interior i al Pirineu li costarà més de pujar, però a la costa fàcilment se situarà per sobre dels 500 metres a partir del migdia. Cal esperar gruixos de fins a 20 centímetres al Pirineu i Prepirineu, i acumulacions de fins a 10 en punts del prelitoral i de la Catalunya Central. A la tarda la cota continuarà pujant molt ràpidament, fins al punt que la nit de dimecres a dijous ja podria superar els 2.000 metres. Aquest dimecres les precipitacions arribaran a acumular puntualment més de 50 l/m2 en alguns punts del Camp de Tarragona i al vessant sud del Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres

Dijous continuarà plovent amb ganes en àmbits com el Pallars i la Ribagorça, però a la resta de llocs les precipitacions ja hi seran més febles i irregulars. El dia serà encara molt gris, però amb una temperatura molt més agradable que la de les últimes hores: tant de nit com de dia el termòmetre s'enfilarà més de 5 graus en general i arribarà a pujar 10 graus en alguns casos. Entre avui i dissabte la diferència arribarà a superar els 15º en algunes comarques de Girona i a cotes altes del Pirineu. El fred siberià serà contundentment escombrat durant la segona part de la setmana, a causa en part del vent de ponent, que divendres bufarà fort en alguns punts de la costa. Per tant, tota la neu que caigui demà fora del Pirineu té poc futur i no donarà lloc a un seguit de nits de glaçades fortes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

El cap de setmana hi haurà el pas de més sistemes frontals que mantindran el temps canviant però que deixaran poca pluja. En tot cas, aquestes precipitacions del cap de setmana afectaran sobretot el Pirineu Occidental i algunes comarques de la meitat oest de Catalunya.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte