El vent i les primeres nevades obriran avui la porta al fred àrtic

El vent de nord ha provocat temperatures estranyes aquest matí a causa de l'efecte Föhn: la jornada ha començat amb 5 ºC al Zoo de Barcelona, mentre que al Pont de Suert n'hi havia 9 i a Sort 11. Avui en general el vent ha esborrat moltes de les glaçades de les últimes nits, i farà també que aquest migdia sigui dels més suaus de les últimes setmanes a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Atents, però, perquè el vent anirà fent arribar la fredorada amb el pas de les hores. Aquesta tarda la sensació tèrmica començarà a baixar en picat, i demà i divendres seran els dies més freds d'aquest hivern fins ara. És probable que algunes de les glaçades que ja hem tingut fins ara no se superin, però, en canvi, de dia la sensació tèrmica serà molt més baixa que en cap altre jornada d'aquest hivern fins ara. Demà la suma de la tramuntana i l'aire fred farà que al migdia la sensació tèrmica sigui inferior als 5 ºC en molts punts de la Costa Brava, tot i el sol. Demà i divendres seran poques les temperatures màximes que passin dels 10 graus.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

El vent bufarà especialment fort aquesta nit, moment en què les ratxes podran superar els 100 km/h en alguns punts de l'Empordà, els cims del Pirineu i les Terres de l'Ebre. El Meteocat té actiu un avís per vent que afecta tretze comarques d'aquests àmbits; també hi ha actius avisos per mala mar a la Costa Brava i per neu a la Vall d'Aran.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

En general, aquest canvi de temps no portarà precipitacions, però al vessant del Pirineu sí que hi haurà algunes nevades entre aquesta nit i demà al matí. No és descartable algun ruixat puntual aquest vespre també a la costa central. A Mallorca i a les Pitiüses demà els ruixats sí que s'hi faran presents, amb una cota de neu que arribarà a baixar fins als 500 metres.

A llarg termini, la fredorada remetrà lentament. Durant el cap de setmana els migdies seran cada cop més suaus, però, en canvi, és probable que en algunes valls interiors hi hagi les glaçades més fortes, que encara es podrien allargar la setmana que ve. Continuen sense definir-se canvis més importants en el temps a llarg termini. A partir del dia 17 o 18 no és descartable que entrem en una fase de temps més canviant, però d'avui en vuit les possibilitats de pluja o de neu són baixes, únicament al vessant nord del Pirineu es podrien repetir algunes tímides nevades entre dissabte i diumenge.