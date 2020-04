Els primers dies de calor d'estiu ja tenen data d'arribada

Per trobar el tret més destacable de la previsió d'avui cal mirar força enllà. Tot i que avui i demà augmentarà la inestabilitat, el que crida més l'atenció en els mapes del temps és una entrada d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica que s'entreveu cada cop més probable de cara al cap de setmana que ve. A partir de dissabte la temperatura es dispararà per sobre dels 25 graus en moltes comarques, i entre diumenge i l'inici de la setmana que ve s'arribarà als 30 graus per primer cop en aquesta primavera. Ambient d'estiu que segurament no durarà més enllà de dos o tres dies, però això encara és molt incert.

651x366 Mapa de temperatura a uns 1.500 metres de cara a dilluns dia 4 de maig Mapa de temperatura a uns 1.500 metres de cara a dilluns dia 4 de maig

Avui el dia ha començat amb força intervals de núvols al Pirineu i en altres comarques de l'oest. Aquest diumenge serà un dia més variable que els anteriors. Amb el pas de les hores molts d'aquests núvols s'aniran esqueixant però ràpidament se'n formaran de nous. Aquesta tarda es repetiran els ruixats i tempestes dels últims dies, però avui a diferència de dies anteriors els xàfecs també arribaran al Prepirineu i puntualment a sectors de la Catalunya Central. A última hora fins i tot són possibles tempestes a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ahir els ruixats van deixar 26 l/m2 al Port de Comte, 19 a Martinet i 11 a Puigcerdà.

Entre demà i dimarts serà quan els xàfecs afectaran més indrets. Demà al matí ja se n'escaparan alguns d'intermitents en comarques de la meitat oest de Catalunya, i a la tarda els ruixats sobtats s'estendran també per molts punts del prelitoral, i més puntualment arribaran fins i tot a la costa. Es mouran molt ràpid, cosa que vol dir que duraran poca estona en general.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dilluns Acumulacions de precipitació previstes per dilluns

Dimarts el risc de pluja se centrarà sobretot a les comarques de Girona i al Pirineu, especialment al matí, amb el pas de les hores el temps s'anirà calmant. A partir de dimecres el temps serà més tranquil, passaran alguns sistemes frontals que mantindran el cel enterbolit en alguns moments, però baixarà clarament els risc de xàfecs, fins i tot al Pirineu.

Abans que arribi la calor la temperatura farà una baixada significativa en moltes comarques, a mesura que avanci la setmana que ve el termòmetre quedarà cada cop més frenat al migdia, i entre dimecres i dijous la temperatura màxima es tornarà a quedar fins i tot per sota dels 20 graus en molts indrets. Al Pirineu i en algunes comarques de Girona la temperatura baixarà més de 5 graus. A la costa aquesta baixada no només no es notarà, sinó que el vent sec farà fins i tot pujar una mica més la temperatura.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

Entre demà a la tarda i dijous el vent s'anirà deixant sentir moderat en moltes comarques, no bufarà amb ratxes fortes però sí que hi haurà algunes ventades de més de 50 km/h. Bufarà d'entre garbí i ponent, cosa que vol dir que serà un vent bastant sec i terral. En molts casos el vent afavorirà la sensació de fresca, però a prop de mar dispararà el termòmetre a l'alça. Després d'això, a partir de divendres, la calor.