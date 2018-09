Els primers dies de tardor deixaran pas a un altre estiuet

A poc a poc la tardor treu el nas. Aquest dimarts ha començat amb temperatures entre 3 i 7 graus més baixes que ahir en molts indrets, i algunes mínimes fins i tot han reculat per sota dels 10º a l'interior. A Lleida avui la mínima ha baixat fins als 9,6º a l'Escola d'Enginyeria Agrària. Des del 15 de maig no hi havia una temperatura per sota dels 10º a la capital del Segrià. Al centre de Barcelona s'ha baixat algunes dècimes per sota dels 20º, un fet gairebé inèdit durant l'estiu. A Girona el dia ha començat amb 13 graus, i a Tarragona, amb 17.

Aquest migdia l'ambient serà més fred que ahir, i la temperatura recularà més de 5 graus en algunes comarques de Ponent i del sud. A l'est el vent farà que la sensació de fred també augmenti, tot i que la temperatura canviarà poc. Avui la tramuntana anirà a la baixa a l'Empordà, però en canvi a la tarda el vent de gregal es deixarà sentir en molts punts de la costa. No bufarà fort però serà suficient per aixecar onades que podran superar el metre i mig o els dos metres d'altura.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui serà un dia amb força sol, tot i que a la meitat est continuaran apareixent intervals de núvols, que seran més compactes com més al sud. A la tarda no és descartable alguna gotellada en comarques com el Berguedà o el Ripollès.

Demà les pluges afectaran bona part del País Valencià i podrien deixar més de 50 l/m2 en algunes comarques de la meitat sud. A les Terres de l'Ebre els núvols hi continuaran sent força protagonistes i podrien arribar a deixar alguna gota, però en general farà sol. A Catalunya la majoria de dies d'aquesta setmana seran assolellats i res fa pensar en pluja com a mínim fins a la setmana que ve.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres

Pel que fa a la temperatura, l'ambient més pròpiament de tardor durarà un parell de dies més, però de cara al cap de setmana la sensació tornarà a ser més d'estiu que de tardor, amb màximes que tornaran a escalar fins als 30º en algunes comarques interiors i prelitorals. El primer tast de tardor durarà poc, i els pròxims deu dies en general la temperatura serà més alta del que tocaria.