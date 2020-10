El pròxim canvi de temps apunta a dimarts que ve

Aquest matí els núvols més espessos se situaven en comarques del nord-est, segurament això ha afavorit que hagi sigut aquí on la temperatura ha pujat més respecte a ahir. Avui el dia ha començat amb sis graus més que ahir a Girona, una pujada que en general ha sigut d'un o dos graus. A Ponent ha fet més fred, aquí encara s'ha baixat dels 5 graus de matinada. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Sort, 3

Guardiola de Berguedà, 3

Mollerussa, 3

Les Borges Blanques, 3

Puigcerdà, 4

Vic, 5

Lleida, 6

Girona, 7

Vilafranca del Penedès, 8

Falset, 9

Tarragona, 11

Barcelona (Raval), 15

Ahir el termòmetre va escalar fins als 25 graus a Tortosa, a Reus es va arribar a 24 graus i a Girona 23. Avui les màximes es quedaran una mica més curtes en comarques de l'est però el cap de setmana es repetiran les temperatures de fins a 25 graus, sobretot en comarques del prelitoral. Els matins encara seran una mica freds, sobretot en zones enclotades, però les temperatures baixes marcaran només les primeres hores del dia.

651x366 Diferència pevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència pevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Avui també hi haurà bandes de núvols prims que entelaran el cel, sobretot en comarques de Girona i de Barcelona on el migdia serà mig ennuvolat. El cap de setmana continuarà marcat per l'anticicló, fins i tot de forma més clara que els últims dies. Farà sol, hi haurà poc vent, i en tot cas apareixeran algunes boires matinals en fondalades interiors.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Avui els models de previsió han inflat un possible canvi de cara a dimarts. L'aspecte més clar d'aquest gir en el temps és la baixada de la temperatura. La setmana que ve serà més freda, més clarament de tardor, el termòmetre caurà uns 5 graus a partir de dimarts i no és descartable fins i tot que el fred arribi amb més força que en cap altre moment d'aquesta tardor fins ara.

Ha guanyat opcions també una situació de pluges i nevades destacable de cara a dimarts, tot i que això és més incert. A hores d'ara les precipitacions s'entreveuen especialment probables al Pirineu, Prepirineu i a la Catalunya Central, però podrien poc o molt arribar a moltes altres comarques. La cota de neu podria baixar fins als 1.500 metres un cop més. En tot cas la setmana que ve serà més moguda, al centre de la setmana entrarem en una fase de temps inestable, que tot i que apunta amb més força cap al País Valencià, també podria tornar a reactivar situacions de pluja a Catalunya de cara a dijous o divendres. Caldrà seguir-ho.