Les pròxima tongada de pluges i nevades no arribarà fins després del pont

De nit s'han anat allunyant els ruixats i tempestes, el dia de Tots Sants ha començat ja amb grans clarianes i algunes boires. Avui hi haurà estones de cel mig ennuvolat al Pirineu i en alguns punts de la Catalunya Central, però pràcticament no plourà enlloc. Al migdia la temperatura i la sensació tèrmica seran més altes que ahir, tant pel sol com pel fet que el vent ja no es deixarà sentir.

La nevada ha deixat més de mig metre de neu en alguns punts del Pirineu. El sensors de les estacions del Meteocat detecten aquest matí més de 60 cm al nord del Cadí, 50 a Malniu, 50 també a Boí, 45 a Núria i 40 al Port del Comte. Una extraordinària nevada al vessant sud i al Pirineu Oriental per ser tot just el primer dia de novembre.

Demà esperem el pas d'un altre front que tornarà a fer augmentar els núvols però gairebé no deixarà pluja enlloc. En moltes comarques el dia serà mig tapat, o fins i tot bastant ennuvolat per moments, però només al vessant nord del Pirineu s'hi escaparan algunes tímides nevades, sobretot a la tarda.

Dissabte i diumenge també seran dies amb molt de sol, els intervals de núvols es concentraran sobretot a les comarques de Girona i en menor mesura en algunes comarques de la costa i del prelitoral centrals. Només hi haurà alguns ruixats aïllats, però el temps serà insegur al voltant de l'Empordà. On sí que continuaran apareixent els ruixats és al nord de les Balears. Tant demà com diumenge a Menorca s'hi podran repetir encara les pluges, fins i tot seran localment fortes.

Un altre factor del cap de setmana serà la tramuntana, que entre demà a la tarda i dissabte es deixarà sentir amb cops de més de 50 km/h en força punts de l'Empordà, no només a l'extrem nord de la regió sinó fins i tot al sud del Cap de Begur. També bufarà amb ganes a Menorca i a Mallorca. Diumenge el vent anirà minvant.

540x306 Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda

Com més avanci el pont més suau serà l'ambient. Progressivament la temperatura anirà pujant, i de cara a diumenge algunes màximes fins i tot arribaran als 20º. Aquest ambient més normal de la tardor sembla que marcarà també la setmana que ve. El fred més hivernal per ara no tornarà.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Sí que podrien tornar, però, les pluges i nevades. Entre dilluns i dimarts hi ha força possibilitats que es despengi una altra bossa d'aire fred en altura que torni a complicar el temps al Mediterrani. Encara hi ha incertesa en el pronòstic, però avui els grans models coincideixen en que entre dilluns i dimarts caldrà tornar a obrir el paraigua.