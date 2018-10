Uns quants dies sense fred ni calor

Aquesta nit encara hi ha hagut cops de vent de 73 km/h al santuari de Queralt, de 64 km/h a Roses i a Molló, o de 48 km/h a Figueres i de 47 km/h a Palamós. Avui la tramuntana continuarà sent protagonista a l'Empordà i al Pirineu oriental, tot i que sense ratxes tan fortes com les de la nit de dilluns a dimarts. El vent tendirà a desaparèixer demà.

540x306 Cops de vent màxims per a aquest dimecres a la tarda Cops de vent màxims per a aquest dimecres a la tarda

Les ventades faran que es formin alguns núvols al Pirineu i Prepirineu, però en general avui tornarà a ser una dia de cel serè. Al migdia la temperatura no variarà gaire respecte a la dels últims dies, la tramuntana farà que les màximes s'enfilin fins i tot per sobre dels 25º en algunes comarques de Girona, però en general el termòmetre es quedarà per sota d'aquest valor.

540x306 Temperatura màxima prevista per a avui Temperatura màxima prevista per a avui

A mesura que avanci la setmana l'ambient serà cada cop una mica més suau al matí, però en canvi la temperatura recularà una mica al migdia. Al matí caldrà abrigar-se una mica, però els migdies seran molt agradables. Ambient que no serà de plena tardor, però tampoc amb temperatures a prop dels 30º com fa pocs dies.

Demà i demà passat el sol també predominarà, però el cap de setmana s'entreveuen alguns canvis. Dissabte i diumenge seran dies una mica més variables, però no hi ha indicis clars que hagi de ploure en gaires comarques. Dissabte a la tarda probablement hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al voltant dels Ports, però el més probable és que no sigui fins diumenge a última hora o ja de cara a dilluns quan els ruixats podran començar a guanyar terreny. Entre el final del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve sembla probable que en algun moment o altre la pluja arribi en força comarques.

Una novetat destacable també dels mapes d'avui és que s'ha desdibuixat l'entrada d'aire fred que s'entreveia a partir de diumenge. Ara el més probable és que la temperatura reculi una mica la setmana que ve, però que l'ambient canviï poc respecte a aquests últims dies.