El retorn a l'hivern i l'augment dels núvols marcaran el cap de setmana

Ahir a la tarda l'aparició d'alguns primers núvols baixos a la costa ja va ser un símptoma de l'augment de la humitat, i aquest matí han aparegut algunes boires a la Catalunya Central i al Vallès, un fenomen que havia estat estranyament absent durant tots els dies d'anticicló. Entre això i les bandes de núvols prims que circulen aquest matí, la temperatura ha pujat en general, aquest matí hi ha hagut força menys glaçades que en dies anteriors. En punts de la Catalunya Central i de les comarques interiors de Girona, la temperatura ha arribat a pujar fins a 5 o 6 graus respecte els valors d'ahir a primera hora.

Aquest migdia l'ambient tornarà a ser molt suau per a l'època. Temperatures de fins ara 20 graus, avui més altes que ahir a la Costa Daurada, i en general en força comarques de la meitat sud. Aquest matí hi haurà alguns intervals de núvols prims, però amb el pas de les hores el sol cada cop s'imposarà més clarament.

Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Els dies vinents els núvols aniran a més, els fronts que arribaran el cap de setmana no seran especialment actius, però faran que demà hi hagi més núvols que clarianes. Aquesta nit es podrien escapar algunes primeres gotes en punts del Pirineu Occidental, però durant el cap de setmana el moment de més risc de pluja al Pirineu i Prepirineu serà durant la matinada i el matí de dissabte.

Dissabte a la tarda també s'escaparan alguns ruixats sobtats en àmbits com Osona, el Vallès, el Maresme, la Selva i el Gironès, pluges poc abundants en general. Diumenge s'obriran moltes clarianes a l'interior i al Pirineu, però el segon dia del cap de setmana s'entreveu bastant tapat en moltes comarques de l'est, i especialment a prop de la costa.

Diferència de temperatura prevista entre el migdia d'avui i el de diumenge

Segurament el canvi més important del cap de setmana serà el de la temperatura. Entre el migdia d'avui i el de diumenge els termòmetres recularan més de 5 graus en general, i la baixada serà de més de 10 graus al Pirineu. Durant l'inici de la setmana que ve tornarà a pujar la temperatura, però és possible el canvi de novembre a desembre estigui marcat per un ambient altre cop molt d'hivern. Tot i l'entrada d'aire fred, molts indrets de l'interior no registraran temperatures matinals més baixes que els últims dies. Dissabte a la tarda i vespre la tramuntana bufarà amb cops de més de 50 km/h a l'Ebre i a l'Empordà.

L'esperança de pluges i nevades més extenses es concentra a partir de dimarts que ve. Els mapes del temps fan pensar que entre dimarts i dimecres les precipitacions regaran bona part del país, segurament en molts casos no seran precipitacions abundants, però al Pirineu podrien caure-hi nevades destacables a partir dels 2000 metres. Els mapes d'avui, això sí, han reduït clarament les opcions de neu a cotes baixes de cara a la setmana que ve.