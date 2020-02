Una revifada discreta de l'hivern farà baixar uns cinc graus la temperatura

Aquesta nit el pas d'un front ha deixat algunes més pluges de les previstes, no només ha arribat a ploure de forma apreciable al Pirineu, sinó també a la costa i al prelitoral centrals. D'entre les pluges més abundants que s'han acumulat en destaquen (en l/m2):

Sant Pau de Segúries, 4

Molló, 3

Vilanova del Vallès, 2

Tibidabo, 2

Sant Cugat del Vallès, 1

Arenys de Mar, 1

Barcelona, 1

El Prat de Llobregat, 1

El dia ha començat amb temperatures un parell de graus més baixes que ahir en moltes comarques, però serà sobretot aquesta tarda quan es començarà a notar la baixada de la temperatura. Avui les màximes es quedaran entre 4 i 7 graus més baixes que ahir, tornarà la sensació d'hivern tot i que la temperatura no farà altra cosa que normalitzar-se per a l'època.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà la baixada de la temperatura es traslladarà també als valors nocturns i de primera hora, les glaçades reapareixeran en moltes comarques del Pirineu, Prepirineu, i fins i tot en algunes zones enclotades interiors i prelitorals. L'ambient més fred no durarà gaire, els mapes del temps dibuixen una nova entrada d'aire més càlid de cara al cap de setmana que tornarà a fer pujar el termòmetre per sobre dels 15 graus, i en alguns casos fins i tot fins als 20. El fred continua arribant en petites dosis, no hi ha cap símptoma que pugui revifar més clarament en el que queda de mes de febrer.

Avui serà un dia mig ennuvolat en moltes comarques de Girona i de Barcelona, sobretot a prop de mar. En alguns indrets els núvols arribaran a ser abundants a estones, però el paraigua no farà falta. Demà encara serà un dia mig ennuvolat en moltes comarques de la meitat est, però no plourà. La segona part de la setmana els núvols minvaran i no hi haurà cap canvi de temps que pugui comportar pluges o nevades. Es comencen a insinuar canvis a partir de mitjans de la setmana que ve, però fins llavors l'anticicló continuarà dominant clarament el temps.