Molt de sol, ruixats puntuals i ambient encara hivernal

Matí més fred que ahir en general, tot i que són escassos els termòmetres que han baixat sota zero. Només a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre el dia ha començat amb una temperatura més alta que ahir, en el primer cas a causa d'una manta extensa de núvols baixos que s'ha format durant la nit i que s'anirà desfent amb el pas del matí, en el segon cas és a causa del vent de mestral que aquesta nit ha bufat amb cops de fins a 90 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 77 a Tortosa, 74 al Vendrell i 52 a Alforja.

Avui serà un dia amb molt de sol, però a la tarda el pas d'un altre front deixarà nevades fins als 1.000 metres al vessant nord del Pirineu, i ruixats puntuals en diverses comarques del sud i de l'oest de Catalunya. Pluges minses. En molts casos el termòmetre rondarà al voltant dels 15º al migdia. Al centre del dia el vent es deixarà sentir moderat en moltes comarques, sobretot a la costa i a l'altiplà central, fet que farà augmentar una mica més la sensació de fred.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà el temps més insegur se situarà a les comarques de Girona, sobretot en àmbits com l'Empordà i la Garrotxa, on hi aniran descarregant ruixats irregulars. En general el sol predominarà, l'ambient serà similar o fins i tot una mica més fred que avui.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dimecres Acumulacions de precipitació previstes per dimecres

Dijous arribarà un altre front més carregat de núvols que deixarà poques pluges. Cauran gotes en força comarques de l'oest i del sud de matinada i durant el matí, però deixaran ben poca pluja. En general serà un dia més ennuvolat que els anteriors. Dijous el vent de garbí bufarà amb ganes a les comarques de Girona, i especialment al sud de la Costa Brava. El vent d'entre ponent i garbí també marcarà el cap de setmana en força comarques.

A prop del cap de setmana arribarà una massa d'aire càlid que dispararà la temperatura fins als valors més alts d'aquest any fins ara. Divendres i dissabte hi haurà màximes de més de 20º i de forma puntual fins i tot de 25º. Serà una pujada de temperatura puntual, entre diumenge i dilluns els termòmetres tornaran a valors normals per a l'època.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

El cap de setmana arribarà una de les borrasques més actives de la setmana, i com ha passat en moltes ocasions dels últims dies, afectarà sobretot el vessant sud del Pirineu i les comarques de la meitat oest de Catalunya. És probable que a Ponent i en força sectors del Pirineu i Prepirineu hi plogui amb ganes en algun moment del cap de setmana, sobretot dissabte a la tarda. Com més al nord-est menys possibilitats hi haurà de pluja.