El fred i alguns ruixats puntuals marcaran l'inici de setmana

Matí amb boira i bancs de núvols baixos extensos a la Catalunya Central, i també amb intervals de núvols al sud de la Costa Brava i al nord de la costa central. Avui hi haurà un canvi de temps que farà que a partir del migdia els intervals de núvols augmentin, sobretot a les comarques centrals. Aquesta tarda fins i tot hi ha la possibilitat de xàfecs puntuals al voltant del Montseny i en sectors també de la costa i del prelitoral centrals i del Camp de Tarragona. A partir del migdia el temps serà més insegur, tot i que plourà en pocs indrets.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Això farà que l'ambient sigui més fred que ahir en moltes comarques de la costa i del prelitoral, on el termòmetre recularà fins a 2 o 3 graus respecte a l'ambient d'ahir. Aquesta baixada s'accentuarà demà, dia en què la temperatura encara baixarà un parell de graus més. El descens del termòmetre es notarà sobretot de dia, i a les nits i a primera hora serà molt menys notori. Per tant, la nit de la castanyada no serà especialment freda, però en canvi el migdia i la tarda de demà sí que seran en alguns casos les més fredes des que va començar la tardor.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui demà Diferència de temperatura prevista entre avui demà

Demà el dia començarà encara amb molts núvols a la costa i al prelitoral, on, de fet, el matí serà bastant tapat i es podrien escapar algunes gotes, sobretot a l'extrem sud de Catalunya. És molt més probable, però, que plogui en diferents sectors costaners del País Valencià. Amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per demà dimarts Acumulacions de precipitació previstes per demà dimarts

La resta de la setmana no cal esperar dies radiants, però les opcions de pluja seran poques fins diumenge. Probablement dimecres, dijous i divendres seran dies amb estones de cel enterbolit o mig ennuvolat, però difícilment plourà.

La temperatura tendirà a recuperar-se a partir de dijous i, sobretot, de cara a divendres i l'inici del cap de setmana. Els migdies de divendres i dissabte tornaran a ser més càlids, a l'espera que un altre canvi de temps de cara a diumenge faci que la setmana que ve comenci altre cop amb més fred.