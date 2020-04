Els ruixats de tarda afectaran més comarques a partir de demà

Aquests últims dies els migdies són més càlids, però les nits també més fredes. Aquesta matinada el termòmetre ha continuat baixant respecte als últims dies, i en molts indrets la temperatura s'ha situat per sota dels 10 graus. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquen (en ºC):

Das, 4

Òdena, 5

Prats de Lluçanès, 6

Ripoll, 6

Olot, 6

Les Borges Blanques, 6

Igualada, 7

Sabadell (Parc Agrari), 7

Manresa, 8

Girona, 8

Lleida, 8

Tarragona, 11

Barcelona, 13

Aquest migdia la temperatura pujarà tant com ahir. Només en algunes comarques de Girona quedarà lleugerament més frenada. En general se superaran els 20 graus, i en alguns casos la temperatura màxima se situarà per sobre dels 25. Avui serà un dia mig ennuvolat al Pirineu i també en algunes comarques de Girona, però en general farà sol. La inestabilitat se centrarà al sud del País Valencià i a les Pitiüses, on avui apareixeran alguns ruixats intermitents. A la tarda els xàfecs també descarregaran en diversos punts del Pirineu.

Demà hi haurà més inestabilitat que avui. Els ruixats de tarda ja no només afectaran el Pirineu, sinó que podrien aparèixer també en altres comarques de l'oest, en sectors de la Catalunya Central o fins i tot en algunes comarques prelitorals de Tarragona. A més, el corrent de vents de l'oest farà que les tempestes que es formin al Pirineu acabin morint i deixant alguns xàfecs més puntuals a l'Empordà o a la Garrotxa. Tot i això, bona part del dia serà assolellat i amb pocs núvols.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Dilluns i dimarts seguiran sent dies amb certa inestabilitat. A la tarda descarregaran ruixats i tronades al Pirineu i també en comarques prelitorals i de la Catalunya Central. Sempre xàfecs de poca estona que no impediran que hi hagi també moltes estones de sol. Probablement a partir de dimecres la inestabilitat disminuirà i els xàfecs sobtats quedaran més concentrats al Pirineu.

Pel que fa a la temperatura, demà el termòmetre encara picarà una mica més alt que avui i hi haurà màximes un o dos graus més altes en molts casos. La setmana que ve entrarà aire més fresc, però això es combinarà amb un vent de l'oest força persistent. Això vol dir que la setmana que ve serà clarament més fresca al Pirineu i en moltes comarques de l'oest, però en canvi a prop de la costa els migdies podrien ser fins i tot més càlids. A la costa central i a la Costa Daurada arribaran les temperatures més altes de la primavera fins ara, màximes que s'acostaran als 25 graus arran de mar.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres que ve

A més llarg termini crida l'atenció la possibilitat d'una primera entrada d'aire molt càlid d'avui en vuit. Entre diumenge que ve i dilluns de la setmana següent diversos models de predicció apunten amb força confiança a una entrada d'aire càlid que podria provocar fins i tot les primeres temperatures de 30 graus d'aquest any. Caldrà seguir-ho.