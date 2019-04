Els ruixats i tempestes tornaran a partir d'aquest vespre

Encetem setmana amb un ambient força fred per a l'època. Aquesta nit no hi ha hagut gaires glaçades però molts termòmetres han baixat dels 5 ºC. Aquest migdia l'ambient serà una mica més càlid que ahir, el termòmetre superarà els 20º en diferents comarques interiors i prelitorals i el vent bufarà menys que durant el cap de setmana.

Aquest matí s'aniran escapant algunes gotes en comarques de l'extrem oest de Catalunya, però en general avui no caldrà el paraigua, ja que aquest dilluns serà un dia mig ennuvolat, fins i tot amb més clarianes que núvols.

A partir d'aquest vespre, però, una nova entrada d'aire fred en altura farà que la inestabilitat torni a augmentar, i ja a última hora d'avui s'escaparan ruixats sobtats en diverses comarques de l'oest i del sud de Catalunya, fins i tot amb alguna tempesta a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. De matinada els ruixats curts podran afectar gairebé qualsevol comarca, sobretot sectors de la Catalunya Central i comarques interiors de Girona.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Aquest dimarts començarà amb poques pluges, però a la tarda els ruixats i tempestes descarregaran en molts punts del Pirineu, en comarques de Girona i en punts de la Catalunya Central. Demà a la tarda es repetiran algunes tempestes fortes i acompanyades de calamarsa, sobretot en comarques interiors de Girona. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.500 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Dimecres continuarà sent un dia molt variable i insegur, encara quedarà molt d'aire fred en altura i això farà que el temps sigui molt canviant, amb ruixats curts que podran aparèixer en força comarques.

La segona part de la setmana lectiva serà més tranquil·la, però no és gens descartable que el cap de setmana torni a estar marcat per la inestabilitat i el temps molt variable. Encara hi ha força incertesa sobre això, però amb els mapes d'avui és més probable un cap de setmana de temps insegur i amb temperatura relativament baixa per a l'època que no pas un temps de sol i calor. Caldrà seguir-ho.

Durant bona part de la setmana la temperatura serà força normal o una mica inferior al que tocaria per ser abril, i les jaquetes continuaran fent falta en molts moments del dia, però al sol s'hi estarà bé. No tindrem cap brot de calor com a mínim fins al tram final del mes.