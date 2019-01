La segona part del gener serà plenament hivernal i tindrà més nevades

Ha afluixat el vent, i això fa que aquest matí sigui més fred que ahir en general. No és un matí de temperatures sota zero en conjunt, però en molts indrets avui a primera hora hi havia entre 2 i 4 graus menys que ahir. Ha tornat la inversió tèrmica, mentre en algunes valls del Pirineu i zones enclotades les glaçades han sigut fortes, en punts com Núria la temperatura és positiva. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquem:

Das, -9º

El Pont de Suert, -7º

Puigcerdà, -5º

Tremp, -5º

Sort, -4º

Girona, -4º

Vielha, -4º

Guardiola de Berguedà, -4º

Cardona, -3º

Vic, -3º

Olot, -3º

Mollerussa, -2º

Artesa de Segre, -2º

La Bisbal d'Empordà, -1º

Lleida, -1º

Núria, 3º

Tarragona, 5º

Barcelona (Zoo), 6º

La boira s'ha tornat a instal·lar en diverses comarques de la Catalunya Central i del nord de la depressió Central després d'alguns dies d'absència. Aquest migdia l'ambient serà suau i agradable en general, tot i que la temperatura màxima ja no pujarà tant com ahir.

540x306 Temperatures màximes previstes per a avui Temperatures màximes previstes per a avui

A partir de dijous el temps canviarà. Entrarem en una fase de temperatures molt més hivernals que es podria allargar bona part de la setmana que ve. Aquesta fredorada no serà tan intensa com la de la setmana passada, però s'entreveu molt més llarga i amb més possibilitat de ruixats de neu en cotes baixes.

Demà també farà sol, tot i alguns bancs de boira al matí. Dijous el pas d'un front provocarà que a la tarda el temps sigui més variable i insegur, però no hi haurà pluges o nevades extenses. Nevarà al Pirineu occidental amb una cota de neu que ja fregarà els 1.000 metres, i no és descartable també algun ruixat puntual en comarques de Girona i Barcelona al vespre, però serien fenòmens aïllats. També a les Balears dijous el temps serà insegur.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

Començarem el cap de setmana amb més clarianes, però dissabte i diumenge és molt probable que es reactivin les nevades al Pirineu, sobretot al vessant nord de la serralada. Durant el cap de setmana probablement la cota voregi els 1.000 metres en molts moments. A la resta el cap de setmana tindrà més estones de cel mig ennuvolat que els últims dies, però per ara només s'entreveuen probables alguns ruixats sobtats i curts, sobretot diumenge i especialment en comarques de Girona.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Durant la setmana que ve aquest patró de temps variable i insegur tot fa pensar que continuarà, i tot i que encara és molt aviat per precisar, sembla bastant possible que en algun moment o altre hi hagi ruixats una mica més extensos, segurament amb una cota de neu inferior als 1.000 metres. Caldrà seguir-ho. El tram final del gener es presenta clarament d'hivern.