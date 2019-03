El cap de setmana serà força primaveral però l'hivern encara no s'ha acabat

La primera borrasca en moltes setmanes ha deixat precipitacions destacables al Pirineu i també en algunes comarques de la Catalunya Central. D'entre les més abundants de les últimes hores destaquem les següents (en l/m2):

Espot (cota 2.500), 49

Viella, 16

Port del Comte, 13

el Pont de Suert, 12

Núria, 12

Olot, 8

Guardiola de Berguedà, 7

Sort, 6

Vic, 5

Lleida, 1

Sabadell, 1

Al Pirineu la nevada no ha estat important però sí destacable: segons dades dels sensors de les estacions automàtiques del Meteocat, per sobre de la cota 2.000 s'han acumulat uns 11 cm a Espot, 6 a Boí, 5 a Malniu i al nord del Cadí, i 2 a Núria. Avui en general farà sol, però encara quedaran molts núvols al vessant nord del Pirineu. A la tarda també s'escaparan ruixats en comarques com la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà, fenòmens més aviat puntuals.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Aquest matí en general no fa més fred que ahir, però la temperatura sí que ha baixat força a les cotes altes del Pirineu. Destaquen per exemple els –8 ºC de Boí o els –7 ºC de la Tosa d'Alp. Al migdia l'ambient també serà més fred que ahir al Pirineu i en altres comarques del nord de Catalunya, en canvi a la Costa Daurada i en punts de la costa central la temperatura màxima pujarà més per efecte del vent de mestral. Amb el pas de les hores el vent perdrà força al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

Demà el pas d'un altre front mantindrà el cel mig ennuvolat al Pirineu i en altres comarques del nord de Catalunya, on a la tarda es podrien tornara a escapar ruixats puntuals. A la resta farà sol. Durant el cap de setmana el temps serà fins i tot més estable i assolellat, també al Pirineu, on fins diumenge a la tarda els núvols hi seran força esqueixats.

El cap de setmana tornarà l'ambient primaveral, i tot i que demà al matí farà més fred que avui, de cara a dissabte i diumenge els migdies aniran sent cada cop més primaverals. Diumenge es tornaran a superar els 20 ºC en moltes comarques, a l'espera que un altre canvi de temps mantingui la sensació de final d'hivern la setmana que ve.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Entre dimarts i dimecres que ve es va dibuixant un altre canvi de temps que aportarà més nevades al Pirineu i fins i tot podria fer ploure en altres comarques, sobretot a les de Girona. És probable que aquest retorn a l'ambient d'hivern de dimarts sigui més clar que el de les últimes hores, i entre dimarts i dimecres segurament tornarà a nevar fins i tot en cotes baixes d'algunes valls del Pirineu.