La sensació de tardor arribarà aquesta setmana però no s'instal·larà

Comencem setmana després d'un diumenge amb temperatures extraordinàries per ser ja tardor. A Lleida es va arribar fins als 34º i a Girona fins als 32º. A Barcelona i a Tarragona la màxima no va passar dels 29º, però la sensació tèrmica va arribar fins als 35º. En les últimes dècades només hi ha dos precedents d'una calor tan intensa ja a la tardor, al voltant del 25 de setembre del 1983 la temperatura va escalar encara una mica més que ahir a Lleida, i més recentment recordareu potser el 12 d'octubre del 2011, dia en què es va arribar fins als 33º a l'aeroport de Girona.

Avui ja es començarà a notar un canvi a la baixa, i a mitja setmana l'ambient canviarà clarament. La temperatura i la sensació tèrmica recularan més de cinc graus en general, però venim de tan amunt que les màximes continuaran superant els 25º en diverses comarques interiors. No només això, sinó que el cap de setmana que ve la temperatura repuntarà. No arribarem als nivells de calor d'aquest cap de setmana, però l'ambient tornarà a ser molt més d'estiu que de tardor.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Pel que fa a l'estat del cel, avui serà un dia més variable i insegur que els anteriors, sobretot a la meitat est de Catalunya. Aquest matí no són descartables alguns xàfecs puntuals al voltant de la costa central, però els ruixats més probables afectaran la Catalunya Central i àmbits com el Vallès i el Penedès a la tarda, xàfecs curts però que poden ser localment abundants. El Meteocat té actiu un avís de situació meteorològica de perill per pluja intensa que afecta força comarques costaneres prelitorals i de la Catalunya Central.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

En els pròxims dies la inestabilitat es concentrarà al sud del País Valencià, on demà i dimecres s'entreveuen aiguats. A Catalunya demà al matí encara hi haurà núvols a la costa, però en general la setmana estarà marcada pel predomini del sol. Dissabte i diumenge podrien reaparèixer alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu, però de moment no hi ha indicis de cap tongada de pluges extenses a set dies vista.

Un element important d'aquesta setmana serà el vent. Aquesta tarda la tramuntana bufarà amb cops de més de 50 km/h a la Costa Brava i el mestral es deixarà sentir també a l'Ebre. Demà i dimecres girarà a gregal i bufarà amb cops de 40 o 50 km/h en molts punts de la costa, fet que provocarà una situació marítima complicada en molts punts del litoral, amb onades que poden superar els dos metres d'alçada. Al sud de la Costa Brava és on el temporal marítim es farà més evident.