La sensació de tardor encara trigarà a arribar

Aquest dimarts ha començat amb intervals de núvols en comarques sobretot del sud i de l'oest de Catalunya, uns núvols prims que han afavorit albades molt rogenques en diverses comarques. El cel enterbolit acabarà arribant poc o molt també a la resta de comarques. En general seran intervals de núvols inofensius, però a la tarda podrien arribar a descarregar ruixats aïllats en punts del Pirineu i no és descartable algun xàfec curt però intens també a l'interior de les Terres de l'Ebre.

Un dia més la calor tornarà a ser marcadament estiuenca. Avui les màximes fregaran un altre cop els 35 graus a Ponent i la sensació tèrmica també saltarà clarament per sobre dels 30 graus a la costa. Ahir el termòmetre va escalar fins als 34,7 graus a Alcarràs. A Tortosa es va arribar als 34 i a Lleida i a Girona als 33. Els mapes del temps continuen sense dibuixar un canvi clar que pugui començar a fer notar la tardor com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Fins a Santa Tecla i la Mercè les temperatures seguiran sent clarament altes per a l'època. La tardor començarà oficialment dimarts que ve a dos quarts de quatre de la tarda.

651x366 Temperatura màxima prevista per a avui Temperatura màxima prevista per a avui

Demà hi haurà menys núvols en general, però a la tarda es repetiran alguns ruixats aïllats al Pirineu o al Prepirineu. Dijous el cel quedarà més tapat, però gairebé no plourà enlloc. Durant la segona part de la setmana una borrasca força activa afectarà bona part de la Península, però sembla que al Mediterrani les pluges arribaran només amb comptagotes.

L'inici del cap de setmana pinta més insegur i amb força intervals de núvols, però només en alguns punts de l'extrem oest de Catalunya hi ha possibilitats clares de pluges destacables. El temps del cap de setmana encara és incert i els grans models de previsió no van gaire de la mà en el pronòstic de cara a dissabte i diumenge, però per ara només al Pirineu i Prepirineu occidentals es dibuixen opcions clares de precipitacions destacables.

Avui la situació marítima tornarà a ser molt tranquil·la, amb mar arrissada o marejol. A partir de dijous el vent augmentarà a la costa i hi haurà alguns trams de maror, un vent d'entre sud i garbí que en l'inici del cap de setmana bufarà amb cops de 30 o 40 km/h.