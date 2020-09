La sensació de final d'estiu tornarà aquesta setmana, però el fred no trigarà a fer una nova visita

Hem encetat setmana amb temperatures gairebé tan baixes com les d'aquest cap de setmana. A les comarques de Girona i al Pirineu l'augment dels núvols ha fet que aquesta nit el termòmetre no caigués tan en picat, però en general la nit ha tornat a ser freda per ser setembre. D'entre les mínimes d'avui destaquen (en ºC):

La Tosa d'Alp, -3

Puigcerdà, 5

Sort, 6

Vic, 8

Berga, 8

Olot, 8

Cervera, 8

Manresa, 9

Girona, 10

Lleida, 10

Tarragona, 14

Barcelona (Raval), 15

Amposta, 15

Al migdia avui farà més calor. En general les màximes pujaran un o dos graus més que ahir i el fet que el vent afluixi afavorirà també que la sensació tèrmica sigui notòriament més alta que el cap de setmana. La temperatura seguirà la tendència a l'alça de cara als dies vinents, fins al punt que dimecres i dijous seran dies amb temperatures a prop dels 30 graus. Dimecres la temperatura pujarà sobretot a Ponent i a la meitat oest de Catalunya, si bé dijous serà segurament el dia més càlid de la setmana en molts indrets pròxims a la costa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

La revifada de l'ambient d'estiu serà purament transitòria, perquè els mapes del temps ja dibuixen amb molta confiança i certesa una nova entrada d'aire fred similar a la d'aquest cap de setmana per al cap de setmana que ve. A partir de dissabte encetarem un altre període de temperatures baixes per a l'època, que com a mínim s'allargarà uns quatre dies. També serà una situació acompanyada de fort vent, tot i que en aquest cas les ventades arribaran més de garbí i de ponent, que no pas de mestral i tramuntana. Tot això es produirà especialment entre divendres i dissabte.

Pel que fa a l'estat del cel, avui serà un dia amb molt de sol. La jornada ha començat amb força intervals de núvols al Pirineu i en comarques de Girona, però també en aquests indrets el sol anirà guanyant protagonisme amb el pas de les hores. Demà el pas d'un front poc actiu mantindrà el cel enterbolit o mig ennuvolat en moltes comarques, sobretot al matí, però no plourà enlloc. Dimecres i dijous també hi haurà estones amb núvols prims, però en general la primera part de la setmana serà de temps tranquil i amb moltes clarianes.

La borrasca que arriba divendres tornarà a fer ploure gairebé arreu entre divendres a la tarda i dissabte al matí. El més probable a hores d'ara és que en general siguin precipitacions poc abundants, però, com ja ha passat aquest cap de setmana, al Pirineu sí que s'hi esperen pluges i gruixos de neu importants, sobretot al Pirineu Occidental i especialment al vessant sud de la serralada. Tot fa pensar que aquesta vegada la cota de neu no baixarà tant com els últims dies. Segurament la nevada del cap de setmana que ve serà més clarament de cotes altes.