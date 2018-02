La nevada s'estén i continua caient gairebé arran de mar

Aquesta matinada ha arribat la part més activa del front: les preciptiacions ja estan afectant la majoria de comarques, i en molts casos la neu arriba gairebé a nivell de mar. S'ha vist nevar a Reus, i neva en molts indrets de l'àrea metropolitana de Barcelona, a Igualada, a Manresa, a Sabadell... A més, la neu ha començat a agafar als cotxes als barris alts de Barcelona. Segons dades dels obsevadors aquests són alguns dels gruixos que s'acumulen cap a les 8 del matí (dades en centímetres):

Manresa, 7

Cardona, 7

Tremp, 6

La Granadella, 5

Pujalt, 5

Terrassa, 5

Berga, 4

La Llacuna, 4

Collbató, 3

Taradell, 3

Sabadell, 2

Falset, 2

Durant el dia les precipitacions aniran a més, al mateix temps que la cota de neu s'anirà enfilant. Al migdia ja se situarà en general per sobre dels 500 metres, i només en algunes valls interiors aguantarà per sota o al voltant d'aquest nivell. La nevada més abundant s'entreveu al vessant sud del Pirineu i al Prepirineu, on el gruix podria superar els 30 centímetres.

La previsió de cara als pròxims dies ens fa parlar de més sistemes frontals, que ja no portaran neu a cotes tan baixes. Demà el dia començarà fins i tot amb clarianes a prop de la costa, però a la tarda un altre sistema frontal farà ploure, en general de forma més feble i dispersa que avui. Les precipitacions més abundants tornaran a caure al vessant sud del Pirineu, amb una cota de neu que rondarà entre els 1.000 i els 1.500 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

Divendres arribarà un altre front actiu, al matí farà sol en general, però al vespre la pluja i la neu tornaran a afectar la majoria de comarques. Tampoc en aquest cas nevarà al fons de les valls, sinó que ho farà amb una cota al voltant dels 1.500 metres. El front passarà ràpid i dissabte començarà amb predomini del sol, al migdia de dissabte ja hi haurà temperatures de més de 15º en molts punts de la costa i del prelitoral, l'ambient serà clarament diferent al dels últims dies. Diumenge arribaran més fronts, dia mig ennuvolat i segurament amb una nova tongada de pluja i neu a la tarda.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

El vent serà un altre dels protagonistes del temps dels dies vinents, demà al vespre bufarà amb cops de més de 50 km/h en molts punts de la costa i del prelitoral, i dissabte al matí també es deixarà sentir amb ganes en moltes comarques. Vent aponentat, vent sec que farà que l'ambient d'hivern s'allunyi, sobretot a la costa.

540x306 Diferència entre la temperatura prevista per avui i la de dissabte Diferència entre la temperatura prevista per avui i la de dissabte

La temperatura farà pujades i baixades els dies vinents, però sempre se situarà entre 5º i 10º per sobre dels valors dels últims dos dies. El fred costarà de fer marxar al Pirineu i Prepirineu, on la neu acumulada d'avui farà efecte congelador a les nits i mantindrà el fred ben viu uns quants dies més.