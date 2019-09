La méteo en 1 minut: el fred de tardor encara trigarà

L'augment dels núvols i la calor acumulada d'ahir han fet que aquest matí la temperatura fos alta per a l'època, i en alguns casos el termòmetre ha arribat a marcar 5 o 6 graus més que ahir. Hi ha hagut mínimes de més 20 graus a Barcelona, Roses, Tortosa i fins i tot al Tibidabo. Tot i això, aquest migdia farà més fresca que ahir.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Aquest dimecres serà un dia mig ennuvolat, això i una entrada d'aire més fresc faran que al migdia el termòmetre marqui 4 o 5 graus menys que ahir en moltes comarques. A prop de la costa avui la temperatura no pujarà més del que marcava el termòmetre a primera hora, i a l'interior tampoc s'arribarà als 30 graus d'ahir. A la tarda s'escaparan alguns ruixats puntuals entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona, fenòmens més aviat puntuals i poc abundants.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

La segona part de la setmana el temps serà tranquil. En general hi haurà pocs núvols, però entre divendres a la tarda i dissabte tornarà a haver-hi estones de cel mig ennuvolat. Dissabte no són descartables algunes gotellades a la Catalunya Central, el Pirineu i fins i tot el Camp de Tarragona i altres comarques prelitorals, però tot fa pensar que en tot cas serien fenòmens aïllats i pluges poc abundants. Caldrà anar-ho precisant en els pròxims dies. La segona part del cap de setmana els núvols seran més escassos.

Els pròxims migdies seran més estiuencs que el d'avui, no hi haurà cap dia tan calorós com ahir, però la sensació tèrmica s'acostarà als 30 graus a la majoria de comarques gairebé cada dia. Això no canviarà fins ben entrada la setmana que ve. Alguns models de previsió comencen a insinuar tímidament la possibilitat que el fred de tardor pugui treure el nas a mesura que s'acosti el primer cap de setmana d'octubre, però aquest escenari encara no és probable. Tampoc hi ha indicis de cap situació que pugui fer tornar la pluja de manera destacable o extensa.