La setmana dels barbuts no serà gaire freda

Hem començat aquest dilluns amb més fred i més glaçades que ahir, però fora del Pirineu les gelades han estat més aviat febles. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'aquest matí en destaquem:

El Pont de Suert, -6º

Sort, -5º

Tremp, -2º

Vielha, -2º

Lleida, -1º

Solsona, -1º

Manresa, 0

Olot, 1º

Vic, 2º

Tarragona, 2º

Girona, 2º

Sabadell, 4º

Barcelona, 7º

Al migdia la temperatura serà una mica més alta que ahir, sobretot al Pirineu i en algunes comarques de Girona. Encetem avui la setmana dels barbuts, la teòrica setmana més freda de l'any, tot i que aquest hivern estarà lluny de ser-ho.

Els dies vinents la temperatura pujarà clarament, demà el termòmetre s'enfilarà 3 o 4 graus més que avui, i al migdia en molts indrets se superaran els 15º. A primera hora caldrà abrigar-se tant com avui però al centre del dia l'ambient serà molt més agradable. La majoria de dies de la setmana seran, poc o molt, més suaus que avui.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i demà Diferència de temperatura prevista entre avui i demà

Una manta de núvols baixos tapa el cel aquest matí en moltes comarques de Ponent i de la Catalunya Central, però en general avui farà sol, amb el pas del matí aquests núvols s'aniran esqueixant. Demà el temps estarà marcat pel sol i els bancs de boira matinals.

Dimecres un front aportarà més intervals de núvols, i durant la nit de dimecres a dijous fins i tot podria deixar algunes gotes en diverses comarques de Girona i de Barcelona. Pluja molt escassa en tot cas.

El front més actiu de la setmana arribarà entre divendres a la tarda i dissabte al matí, tampoc farà ploure de forma extensa, però podria deixar alguns ruixats en diverses comarques del nord i de l'est, i farà nevar al nord del Pirineu. Al vessant nord de la serralada és possible que entre dissabte i diumenge hi hagi ruixats de neu amb una cota de neu inferior als 1000 metres. Encara és aviat per precisar el pronòstic de cara al cap de setmana.

Dimecres el vent de mestral tornarà a bufar amb cops de fins a 100 km/h a les Terres de l'Ebre, i es deixarà sentir amb ganes en molts altres punts de la meitat sud del país.