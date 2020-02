La setmana que ve farà més fred però l'hivern quedarà tocat a finals de febrer

Aquest matí la humitat és molt alta a la majoria de comarques, la rosada ha estat fàcil de veure als camps i a sobre dels cotxes. Això provoca que els núvols baixos apareguin amb facilitat, sobretot a prop de la costa, on avui serà un dia amb estones de cel mig ennuvolat, fins i tot hi ha la possibilitat que apareguin algunes boires. Al migdia és quan aquests núvols seran més esqueixats.

651x366 Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT

La inversió tèrmica comença a manifestar-se altra vegada, aquest matí s'ha baixat fins a -1 grau a Sort, mentre que a Espot la mínima s'ha quedat en 2 graus positius. A les cotes altes del Pirineu és on més es notarà l'entrada d'aire càlid que ens està afectant aquest cap de setmana.

Avui la temperatura variarà poc respecte ahir. Tot i les glaçades d'aquest matí al Pirineu, al migdia la temperatura serà alta per l'època, molts termòmetres s'enfilaran per sobre dels 15 graus i algunes màximes puntualment arribaran fins als 20. No serà un dia gens fred, però segurament la sensació en molts casos no serà tan clarament de primavera com ho ha sigut en altres moment d'aquest mes de febrer, especialment a la costa. La humitat frenarà el termòmetre.

Demà no canviarà gaire el temps. Una de les novetats serà l'entrada del vent de garbí que bufarà moderat a la costa, especialment al sud de la Costa Brava on hi pot haver ventades de fins a 50 km/h. Això provocarà que en aquests sectors i també al voltant de Barcelona i al Maresme la sensació tèrmica a partir del migdia sigui una mica més baixa que avui. Aquest diumenge serà un altre dia amb molt de sol, però també amb alguns núvols baixos i boires al matí.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda

A llarg termini la setmana que ve hi haurà força canvis de temperatura. Dilluns serà un dia molt primaveral, la temperatura es dispararà a prop del mar i se superaran els 20 graus en moltes comarques. En canvi a partir de dimarts una entrada d'aire farà tornar l'ambient d'hivern. Al centre de la setmana la temperatura serà entre 5 i 10 graus més baixa que els últims dies, sobretot al migdia. Bona part de la setmana lectiva serà més hivernal que els últims dies, però a llarg termini els mapes dibuixen cada cop amb més certesa una altra entrada d'aire càlid. Això passaria al voltant del cap de setmana que ve, ja immersos en el tram final del febrer, cosa que deixaria l'hivern bastant tocat.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts

Entre dilluns i dimarts el temps serà més insegur, nevarà tímidament al vessant nord del Pirineu i es podrien escapar algunes gotes en comarques de Girona i de Barcelona, però no hi ha cap indici d'una possible tongada de pluja o de neu durant els pròxims deu dies. El corrent de vents de l'oest que regeix els climes de latituds mitges es mantindrà tens, i això vol dir que les borrasques continuaran circulant per latituds més altes.