Una altra setmana de ruixats i temperatures fresques

L'augment dels núvols i l'entrada d'aire càlid dels últims dies han fet que aquesta nit hagi sigut més calorosa que les anteriors. Al centre de Barcelona s'ha fregat la nit tropical –al Raval la mínima ha sigut de 19,8 graus– i en alguns sectors de Ponent el dia ha començat amb quatre o cinc graus més que ahir, per exemple a Lleida, on ahir el dia va començar amb 12 graus i avui el termòmetre en marcava 16 ja a les 8 del matí.

Avui farà més calor que ahir: al migdia s'arribarà als 30 graus amb més facilitat a Ponent. A Lleida, en aquesta primera quinzena de juny només hi ha hagut un dia en què s'hagin superat els 30 graus. De mitjana, en els últims deu anys els 30 graus s'han superat en 17 dies del mes de juny. La calor tornarà a afluixar clarament a partir de demà. Un nou canvi de temps farà que el termòmetre baixi entre dos i cinc graus, una reculada que no es compensarà ràpidament. Bona part de la setmana la temperatura tornarà a ser baixa per ser mitjans de juny, no farà tanta fresca com la setmana passada però fins al cap de setmana el termòmetre no s'anirà normalitzant. Com a mínim fins per Sant Joan la calor no serà intensa, com ja apuntàvem la setmana passada.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquesta setmana tornarà a ser de ruixats en moltes comarques. Avui a la tarda els xàfecs se centraran sobretot en comarques de Girona i punts de la Catalunya Central. Seran ruixats força dispersos que afectaran sobretot punts de muntanya i sectors elevats d'aquests àmbits. Demà la inestabilitat augmentarà ja des del matí. Entre mig matí i el migdia ja plourà en moltes comarques interiors, del Pirineu i fins i tot en sectors de la costa i del prelitoral. Les pluges més abundants descarregaran en comarques interiors, però a la Costa Brava i en comarques de Girona també hi podria haver algunes precipitacions abundants al migdia. En alguns casos les pluges deixaran més de 20 l/ m².

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Dimecres el temps continuarà sent molt insegur, però en aquest cas els ruixats afectaran sobretot les comarques de Girona i de Barcelona. Les pluges seran més puntuals i menys abundants. En general demà i dimecres hi haurà ben pocs ruixats que arribin a anar acompanyats de llamps i trons. A la segona part de la setmana el temps tampoc serà estable: dijous serà un dia insegur, tot i que els ruixats que apareguin seran escassos.

Divendres hi haurà la tongada de tempestes més destacable d'aquesta setmana. Els xàfecs afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu i sectors de Ponent, i en aquest cas sí que hi podria haver aiguats forts i acompanyats de pedra. Caldrà seguir-ho. A mesura que avanci el cap de setmana el temps s'entreveu cada cop més estable.