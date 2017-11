El cap de setmana serà menys d'hivern però el fred tornarà la setmana que ve

Arran de mar ahir a la nit es va poder contemplar un bon espectacle de llamps, però les tempestes que eren sobre el mar només van afectar molt puntualment la costa. En alguns punts del Maresme, això sí, hi van deixar una bona calamarsada que encara és ben visible aquest matí.

Durant la nit les precipitacions sí que han sigut destacables al nord del Pirineu. Al port de la Bonaigua i a Certascan s'hi han acumulat fins a 10 centímetres de neu durant la matinada, i al llarg del dia d'avui tot fa pensar que les precipitacions continuaran caient amb ganes a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a Andorra i fins i tot en punts de la Cerdanya i del nord del Ripollès. La cota de neu rondarà els 1.000 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

A la resta avui el dia serà mig ennuvolat, amb més intervals de núvols com més al nord i més a l'est. Les pluges es concentraran a les Balears, especialment al nord de Mallorca i a Menorca. Aquesta nit s'han acumulat fins a 33 l/m2 a Son Servera, 29 a Pollença i 26 a Artà.

El cap de setmana estarà marcat per la pujada de la temperatura. Entre avui i diumenge els termòmetres s'enfilaran entre 4 i 7 graus a la majoria de comarques, amb màximes que fins i tot superaran els 20 graus de cara al final del cap de setmana. La suavitat s'estroncarà, però, dilluns: un nou canvi de temps ens portarà altre cop temperatures d'hivern. Entre dilluns i dimecres no s'arribarà a un ambient tan fred com el dels últims dies, però els termòmetres tornaran a marcar valors baixos per ser de la primera quinzena de novembre.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge

En general el cap de setmana hi haurà més sol que núvols, però diumenge el temps serà una mica pitjor que dissabte. Això es notarà sobretot al Pirineu, on el segon dia del cap de setmana hi reapareixeran algunes precipitacions, altre cop concentrades al vessant nord. Diumenge no nevarà a cotes baixes, i fins i tot ho farà per sobre dels 2.000 metres en alguns moments. Més enllà de la serralada dissabte el sol predominarà. Diumenge hi haurà més estones de cel mig ennuvolat a la meitat nord de Catalunya.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

Els pròxims dies la tramuntana i el mestral continuaran deixant-se sentir, tant a Menorca i al nord de Mallorca com sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Avui i demà les ventades no seran fortes. El cap de setmana el vent es deixarà sentir molt més a l'Ebre que a l'Empordà, però entre diumenge al vespre i dilluns les ratxes tornaran a ser fortes en totes aquestes comarques i també al Pirineu.