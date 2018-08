El cap de setmana la temperatura baixarà fins a 10 graus

La novetat del temps d'aquest dimecres serà l'augment de les tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu. Ahir els xàfecs ja van descarregar fins a 27 l/m2 al Montsec d'Ares, 24 a la Vall de Boí, 18 a Tremp i 14 a Planoles, però avui les tempestes seran encara més extenses i localment més fortes. No és descartable algun xàfec també a la Catalunya Central o a l'altiplà central, però en general els ruixats afectaran sobretot sectors de muntanya.

Al migdia farà tanta calor com ahir. Altre cop les temperatures màximes s'enfilaran fins als 35º a Ponent, a les Terres de l'Ebre i en alguns sectors de les comarques de Girona, i a prop del mar la xafogor farà que la sensació tèrmica pugi fins a aquests mateixos 35º. Demà no hi haurà grans canvis, encara farà molta calor i les tempestes de tarda tornaran a afectar molts àmbits de muntanya.

Divendres els ruixats canviaran de sector, les pluges sobtades arribaran a moltes comarques de Girona i a algunes de Barcelona, ja no només punts de muntanya, sinó també de la costa i del prelitoral. Des del matí ja hi haurà intervals de núvols, però els ruixats i tempestes més extensos i abundants arribaran a partir del migdia.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

Aquesta tongada de tempestes difícilment serà tan forta com la de divendres passat. Al Camp de Tarragona és poc probable que hi plogui, i a les comarques centrals tampoc s'hi entreveuen aiguats similars als de divendres passat. Les pluges més fortes i més abundants descarregaran probablement en comarques com la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès i Osona. Aquí podria haver-hi aiguats que superin els 30 l/m2 en poca estona. No és, però, gens descartable que algun xàfec fort arribi també a àmbits com el Vallès, el Barcelonès i el Maresme, especialment al vespre i primeres hores de la nit.

Dissabte s'entreveu un dia amb regust de final d'estiu en motes comarques de Girona i de Barcelona. Els núvols que puguin quedar, alguns ruixats puntuals i una baixada forta de la temperatura provocaran aquesta sensació. En algunes comarques de Girona entre les màximes d'avui i les de dissabte hi haurà fins a 10 graus de diferència. Diumenge podrien quedar alguns núvols més esqueixats a l'est, però en general farà sol.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a dissabte al matí Cops de vent màxims previstos per a dissabte al matí

La tramuntana i el mestral també seran actors del cap de setmana. Entre divendres i dissabte bufaran amb cops que podran superar els 50 km/h a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Diumenge el vent encara es deixarà sentir per sobre del cap de Begur. En general aquest episodi de tramuntana i mestral serà una mica més intens que el del cap de setmana passat.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Qui encara tingui vacances voldrà saber com pinta la setmana que ve. Alguns apunts serien que tot fa pensar que la temperatura es recuperarà ràpidament, i que dimarts l'ambient ja tornarà a ser clarament d'estiu en general. Entre dimecres i dijous és probable que hi hagi un altre episodi de ruixats i tronades irregulars que afecti moltes comarques, i després d'aquests ruixats la temperatura recularà novament.