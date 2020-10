Entre demà a la tarda i dimecres hi haurà un nou canvi de temps

L'entrada d'aire fred va assolir el seu màxim ahir. Tot i això, aquesta nit la temperatura encara ha sigut una mica més baixa a les zones arrecerades del vent. La mínima d'avui ha estat de:

1 ºC a Viladrau

2 ºC a Das

2 ºC a Vallfogona de Balaguer

7 ºC a Sort

8 ºC a Banyoles

8 ºC a l'Espluga de Francolí

11 ºC a Vinebre

12 ºC a Cabrils

13 ºC a Tarragona

Precisament, l'ambient fred ha afavorit que les precipitacions que hi ha hagut al Pirineu durant les darreres hores hagin estat en forma per sobre dels 1.300 metres. S'han arribat a acumular entre 5 i 20 cm de neu nova a l'extrem nord de la serralada per sobre dels 2.000 metres.

Nevant❄️a tot drap a 📍Canillo a la cota 1800m. Aprox. 20cm de neu i equipaments a partir de Canillo. Així es desperta #ANDORRA👏👏👏 pic.twitter.com/WrHw0QDd6l — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) October 12, 2020

S'espera que encara hi pugui haver algun ruixat de neu a la Val d'Aran durant el matí. Tot i això, els núvols es trencaran i s'acabaran obrint moltes clarianes. A la resta del país avui dominarà l'ambient assolellat, amb algunes bandes de núvols alts i prims a la tarda.

La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més alta. Voltarà entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre 14 i 19 ºC al Prepirineu i entre 18 i 23 ºC a la resta del territori.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La tramuntana i el mestral continuaran bufant amb força als dos extrems del país, sobretot a l'Empordà i als cims del Pirineu. Les ratxes de vent poden superar els 90 km/h durant la primera meitat de la jornada, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya.

De matinada creuarà un front poc actiu que portarà un augment dels núvols en general i algunes precipitacions febles i disperses al Pirineu i al nord de l'Empordà. En aquesta ocasió, la cota de neu pujarà fins als 2.200 o 2.300 metres. A mesura que avanci el matí s'obriran clarianes i s'acabarà imposant el sol a bona part del territori. Ara bé, a la tarda creixeran nuvolades al nord-est i hi haurà xàfecs localment acompanyats de tempesta.

651x366 Probabilitat que demà s'acumulin més de 0,5 l/m² / Model GFS - ARAméteo Probabilitat que demà s'acumulin més de 0,5 l/m² / Model GFS - ARAméteo

Aquestes precipitacions, que seran de distribució irregular, es mantindran durant bona part de dimecres entre les comarques de Girona i de l'est de Barcelona i de la Catalunya Central. A banda, també n'hi haurà de febles i intermitents al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels 1.400 fins als 1.000 metres d'altitud. A l'oest i al sud quedaran al marge del canvi de temps i, de fet, dimecres serà un dia amb pocs núvols.

A partir de dijous el temps tendirà a ser més tranquil. Tot i això, en conjunt es mantindrà l'ambient fred, sobretot durant les matinades.