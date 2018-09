La tardor començarà amb temperatures de fins a 35 ºC

Les nits ja duren gairebé dotze hores, però avui al centre de Barcelona la temperatura encara s'ha mantingut per sobre dels 20 ºC durant tota la nit. En tot l'estiu només hi ha hagut dues nits que no hagin sigut tropicals al Raval de Barcelona. D'entre les temperatures més baixes d'aquest matí destaquen els 9 ºC de Puigcerdà i els 11 ºC del Pont de Suert.

Encarem una segona part de la setmana en què la gran protagonista serà la calor atípica per a l'època. Les temperatures pujaran fins a 5 graus entre els valors d'ahir al migdia i els de diumenge. Aquest migdia les temperatures ja seran força més altes que ahir, i la tendència a l'alça continuarà els pròxims dies.

540x306 Diferència prevista entre les temperatures màximes d'ahir i les d'avui Diferència prevista entre les temperatures màximes d'ahir i les d'avui

Les previsions fan pensar que diumenge se superaran els 30 ºC en moltes comarques, i que es podria arribar fins als 35 ºC a Ponent. Per fer-se una idea de l'excepcionalitat d'aquestes temperatures amb el mes de setembre tan avançat us anirà bé saber que amb dades des de 1959, a Lleida només hi ha hagut dos dies en què s'hagin superat els 34 ºC més enllà del 15 de setembre.

540x306 Temperatures màximes previstes per diumenge Temperatures màximes previstes per diumenge

L'entrada d'aire càlid coincidirà amb el canvi d'estació. L'equinocci de tardor arribarà exactament quan faltin 6 minuts per a les 4 de la matinada de diumenge. Tot fa pensar, però, que aquesta calor no s'allargarà. Tot i que encara hi ha incertesa sobre el temps de la setmana que ve, és probable que a partir de dimarts hi hagi una baixada de la temperatura, que podria ser fins i tot contundent. Caldrà seguir-ho.

Pel que fa al cel, avui entrem en una fase de temps una mica més estable i tranquil. Aquesta tarda hi haurà xàfecs puntuals en àmbits com el Ripollès i la Garrotxa, però en general aquest dimecres serà un dia amb moltes clarianes. El temps estable continuarà els pròxims dies. Divendres a la tarda arribarà un front que pot enterbolir el cel, però difícilment deixarà xàfecs més enllà d'alguns punts del Pirineu.

El cap de setmana també serà força assolellat i sense pluja en general, fins i tot a la serralada. Dissabte podrien quedar alguns núvols a l'est, i no és descartable encara per ara que hi pugui haver alguna gotellada a voltant del Montseny i a la serralada Transversal, però serien fenòmens aïllats en tot cas.