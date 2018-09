La tardor podria començar amb sensació tèrmica de fins a 35 ºC

Ja hem entrat a la segona quinzena del mes de setembre, però no hi ha res en l'ambient que faci pensar que la tardor és imminent. Ahir es va arribar fins als 31 ºC a Lleida i a Tortosa, i avui els 30 ºC es tornaran a superar en força indrets de Ponent i de les Terres de l'Ebre.

540x306 Temperatura màxima prevista per a aquest dilluns Temperatura màxima prevista per a aquest dilluns

A curt termini no hi haurà canvis, i tot i que de cara a la segona part de la setmana encara hi ha incertesa, l'escenari més probable a hores d'ara és que la temperatura, lluny de baixar, pugui pujar encara una mica més. La temperatura podria fregar els 35 ºC a Ponent de cara al cap de setmana, i els valors de sensació podrien arribar fins a aquest valor a prop de mar. Cal insistir que encara hi ha incertesa en el pronòstic, i de fet un petit grup de models fan pensar en un gir sobtat que ens porti de cop a la tardor. En tot cas la tardor començarà oficialment la nit de dissabte a diumenge.

540x306 Temperatura màxima prevista per a aquest dissabte Temperatura màxima prevista per a aquest dissabte

Pel què fa a l'estat del cel avui serà un dia mig ennuvolat en moltes comarques i la inestabilitat anirà a més com més avanci el dia. Aquesta tarda no és descartable alguna tempesta al Pirineu Occidental i al voltant dels Ports, però sobretot serà de nit i matinada quan els ruixats i tempestes guanyaran protagonisme.

Aquesta pròxima nit i demà al matí caldrà estar atents a la possibilitat d'aiguats a prop de mar, especialment a la meitat sud de Catalunya. Tant a les Terres de l'Ebre com al Camp de Tarragona, i en menys grau al Garraf i al Baix Llobregat, es formaran tempestes que poden afectar la costa. Hi ha possibilitats que puguin caure pluges locals de 30 o 40 l/m2 en poca estona, especialment arran de mar. Demà serà un dia insegur en general, els xàfecs sobtats també podrien aparèixer en punts del prelitoral o fins i tot a la Catalunya Central, sempre de forma molt irregular.

540x306 Probabilitat en tant per cent que aquest dimarts se superin els 20 l/m2 Probabilitat en tant per cent que aquest dimarts se superin els 20 l/m2

La resta de la setmana no acabarà de desaparèixer la inestabilitat, però tampoc s'entreveu cap situació de pluges extenses. Les tempestes seguiran sent probables a la meitat sud de Catalunya, i en menys grau també al Pirineu i Prepirineu. Panorama de temps canviant en general. A qui tingui l'ull posat en el cap de setmana li agradarà saber que els mapes del temps rebaixen clarament la inestabilitat a partir de divendres.