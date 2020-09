La tardor tornarà amb força el cap de setmana vinent

Tot i que de matinada ha plovisquejat en algunes comarques, diumenge l'hem encetat amb cel serè a tot el país. L'ambient, però, torna a ser fred i a primera hora el termòmetre marcava només 12 graus a Barcelona, 9 a Lleida, 6 a Girona, 2 a Puigcerdà o 0 ºC a Viella. A alta muntanya les mínimes han sigut de tardor avançada: 4 graus negatius per sobre els 2.000 metres d'altitud i fins a -8 ºC a la Tossa d'Alp, a la Cerdanya.

El vent de component nord, que ha bufat amb cops de fins a 121 km/h a Portbou, 106 a la Sénia, 104 a Mas de Barberans o 101 a l'Hospitalet de l'Infant i que ha deixat ratxes d'entre 70 i 90 km/h a molts punts de l'Empordà i de les Terres de l'Ebre, ha incrementat la sensació de fred en aquests sectors, on el mercuri no ha caigut tant però on també cal abrigar-se una mica abans de sortir de casa.

A mesura que avanci el dia els núvols aniran guanyant protagonisme, sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona i Barcelona, i a la tarda es reactivaran les precipitacions a la Vall d'Aran i al nord del Pallars –que seran febles i en forma de neu a partir dels 1.800 metres– i potser caurà alguna gota a la Costa Brava. Les temperatures es mantindran a ratlla, amb màximes que en conjunt es mouran entre els 18 i els 22 graus, i el vent continuarà bufant amb ganes als dos extrems del país. De fet, a partir de mitja tarda el mestral també es deixarà notar a Ponent i a la resta del terç sud del país i de cara al vespre no seria estrany que s'assolissin ratxes de més de 100 km/h al Camp de Tarragona.

La setmana vinent l'encetarem amb un panorama força més tranquil, amb pocs núvols, vent de baixa i temperatures –especialment les diürnes– que s'aniran recuperant progressivament i que de cara a dimecres podran tornar a superar els 25 graus amb facilitat a la majoria de comarques. De cara al tram final de la setmana, però, tornarà el temps de tardor: divendres i dissabte amb paraigua a força indrets i cap de setmana amb ambient plenament tardorenc, amb termòmetres que arribaran a baixar fins i tot més que avui.