El primer tast d'hivern arribarà entre diumenge i dilluns

Matí de dijous amb temps una mica insegur a la costa central. Fins a les 8 del matí els ruixats puntuals i dispersos han deixat 2 l/m2 al Vendrell, 2 a Gavà, 1 a Sant Boi i 1 al Prat. Durant el matí es poden anar repetint alguns d'aquests ruixats poc abundants entre el Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona. En general avui serà un dia mig ennuvolat, i com més passin les hores més prims i esqueixats seran els núvols.

Aquesta nit ha sigut poc freda; el dia ha començat amb temperatures entre 3 i 5 graus més altes que ahir en molts casos, i al migdia l'ambient també serà més càlid. Moltes màximes superaran els 20 graus al centre del dia. Arribarem al cap de setmana amb un ambient molt similar al d'avui: nits pocs fredes i migdies càlids per a l'època.

Un canvi de temps, però, ens portarà cap a temperatures més de desembre o d'inicis d'hivern a partir de dilluns. La primera part de la setmana que ve estarà marcada per l'ambient més fred de la tardor fins ara, la temperatura recularà entre 5 i 8 graus en general, i al Pirineu la baixada serà de més de 10. La tramuntana i el mestral bufaran fort entre diumenge i dilluns, cosa que podria evitar moltes glaçades però que sens dubte serà un element que afavorirà la sensació de fred. El canvi d'armari ja no pot esperar.

El canvi de temps anirà acompanyat d'alguns ruixats i tempestes. Dissabte les pluges seran més probables a l'oest, tant al Pirineu com en sectors de Ponent i en moltes comarques de Tarragona. És possible que dissabte alguns ruixats siguin localment forts i descarreguin més de 20 o 30 l/m2 en poca estona. El dia també serà insegur en moltes comarques de Barcelona, però aquí els ruixats seran molt més aïllats i puntuals.

Diumenge els ruixats més probables afectaran àmbits com el Vallès, el Maresme i l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre molt irregulars i de poca durada. També aquí és possible que al migdia i a la tarda alguns dels xàfecs siguin forts i vagin acompanyats de tempesta. Al Pirineu Occidental i, sobretot, al vessant nord de la serralada, les precipitacions continuaran de manera intermitent. A partir de diumenge a la tarda la cota de neu caurà per sota dels 1.500 metres, i podria arribar a baixar per sota dels 1.000. No és gens descartable que les cotes baixes de la Vall d'Aran, d'Andorra o de la Cerdanya rebin la primera enfarinada de la tardor entre diumenge al vespre i dilluns. La setmana que ve començarà amb un temps fred però més assolellat. Les precipitacions podrien reaparèixer entre dimecres i dijous.

