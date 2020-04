La temperatura farà un salt cap amunt durant el cap de setmana

La diada ha començat encara amb molts intervals de núvols i fins i tot algunes gotes en diverses comarques del sud. De nit ha tornat a ploure en alguns indrets: s'han acumulat fins a 4 l/m 2 a Castelló d'Empúries, 3 a la Bisbal d'Empordà, 2 a Girona i 2 també a Castellnou de Seana. Avui amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant, en general al migdia farà més sol que al matí, però tot i això a la tarda rebrotaran alguns xàfecs sobtats al Pirineu i Prepirineu.

La temperatura començarà a pujar. Aquest migdia el termòmetre s'enfilarà tres o quatre graus més que ahir en moltes comarques de Girona, i en general l'ambient també començarà a ser més agradable i amb menys vent. Els dies vinents la pujada de la temperatura serà més marcada, el termòmetre superarà els 20 graus en més indrets i algunes màximes fins i tot saltaran puntualment per sobre dels 25 graus.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

S'està acabant un mes d'abril amb ben pocs migdies càlids. A Tortosa no hi hagut encara cap màxima de més de 25 graus aquest mes, una dada que xoca especialment si tenim en compte que el mes de febrer n'hi va haver 3. A la Zona Universitària de Barcelona només s'han superat els 20 graus en tres ocasions, mentre que al febrer hi va haver 6 dies amb més de 20 graus a l'entrada de Barcelona.

Tant demà com el cap de setmana el sol predominarà de forma més clara. A les tardes creixeran nuvolades i hi haurà tempestes al Pirineu i Prepirineu, però en general farà més sol que els últims dies. Els ruixats més extensos no trigaran a tornar. Diferents models de previsió fan pensar que entre dimarts i dimecres de la setmana que ve tornarà a ploure en moltes comarques, no seran pluges tan continuades com les dels últims dies sinó més aviat ruixats i tempestes irregulars que podrien acabar fent ploure a la majoria d'indrets.

Coincidint amb aquest canvi de temps la temperatura farà un pas enrere, no baixarà de manera contundent, però tornarem a màximes de menys de 20 graus en molts indrets i l'ambient serà altre cop fresc per ser ja els últims dies del mes d'abril.