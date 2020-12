La temperatura baixarà fins a 10 graus entre avui i Sant Esteve

Aquest dimarts serà segurament el dia més agradable de la setmana a la majoria de comarques. Al migdia la temperatura es tornarà a enfilar per sobre dels 15 graus en molts punts de la costa i del prelitoral, en una jornada amb molt de sol i només algunes bandes de núvols prims. A Ponent la boira pot continuar sent persistent, i això farà que al pla de Lleida la temperatura torni a quedar-se frenada per sota dels 10 graus durant tot el dia.

Aquest matí tampoc hi ha hagut gaires temperatures sota zero, però la inversió tèrmica es va notant cada cop més. D'entre les mínimes d'avui destaquen els -4 graus de Das i els -2 del Pont de Suert i de Sant Pau de Segúries. A Guardiola de Berguedà la mínima ha sigut de -1 graus, mentre al Santuari de Queralt de Berga no s'ha baixat de 10 graus positius.

El canvi de temps més important fins a acabar l'any serà sens dubte una entrada d'aire fred que provocarà una baixada de fins a 10 graus de la temperatura entre aquest migdia i el de Sant Esteve. La baixada dels termòmetres es començarà a notar dijous al migdia, però les temperatures més baixes no arribaran fins al cap de setmana. Dissabte serà segurament el dia més fred des que va començar la tardor, durant el cap de setmana les glaçades s'estendran per moltes comarques prelitorals i fins i tot arribaran puntualment a la costa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Un fet important d'aquesta entrada d'aire fred és que sembla que tindrà reactivacions en dies pròxims, de manera que, amb algunes pujades i baixades de temperatura, el fred intens i de ple hivern s'allargarà probablement fins a Cap d'Any com a mínim. La primera part de les festes estarà marcada per les glaçades i les baixes temperatures.

651x366 La matinada de Nadal a Sant Esteve tindrem una llengua d'aire fred sobre nostre La matinada de Nadal a Sant Esteve tindrem una llengua d'aire fred sobre nostre

Pel que fa a l'estat del cel, demà arribarà un front poc actiu que enterbolirà més el cel que els últims dies. Això sumat al vent de garbí que bufarà moderat al sud de la Costa Brava i a la Costa Central farà que al migdia l'ambient no sigui tan suau com avui. A primera hora i al vespre, en canvi, farà menys fred.

Dijous també serà un dia amb força núvols, la nit de Nadal nevarà al vessant nord del Pirineu. La cota de neu anirà baixant fins al punt que de matinada ja nevarà a totes les cotes de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i d'Andorra. Entre la nit i el matí de Nadal també s'arribaran a escapar alguns ruixats puntuals en comarques de Girona i de Barcelona, però les opcions que arribi a nevar fora del Pirineu al voltant de Nadal són escasses.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i el dia de Nadal a la nit Acumulacions de precipitació previstes entre avui i el dia de Nadal a la nit

A partir de divendres a la tarda les clarianes predominaran i per Sant Esteve molt probablement farà sol. Nadal serà també un dia de tramuntana forta a l'Empordà, i el vent del nord s'anirà deixant sentir de forma irregular durant tota la primera part de les festes. El mestral també bufarà al sud de Catalunya, però segurament no amb tanta força. El vent farà canviar el patró de temps a Ponent i aixecarà la boira de cara al cap de setmana.