La temperatura s'enfilarà per sobre dels 30 ºC a punts de l'interior

Al llarg del dia aniran passant bandes de núvols alts i mitjans que a estones deixaran el cel enterbolit. A més, a partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya, sobretot del nord del país. A la tarda, les nuvolades seran prou gruixudes per a deixar alguns ruixats a punts del Pirineu, del Prepirineu i del nord de la Catalunya Central. De cara al vespre, tant les precipitacions com les nuvolades tendiran a marxar. A banda, al llarg del dia hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral.

Durant les hores centrals de la jornada es mantindrà l'ambient càlid dels últims dies. Al Pirineu i al litoral la màxima s'enfilarà fins a valors de 22 a 27 ºC, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre entre 28 i 33 ºC i a la resta del territori entre 24 i 29 ºC.

La tramuntana continuarà bufant a l'extrem nord de l'Alt Empordà durant tota la jornada. Tot i això, serà de cara a la nit quan guanyarà intensitat i s'assoliran cops de més de 50 km/h amb facilitat. A la resta, la mica de mestral que està bufant al sud deixarà pas a la marinada a partir de mig matí.

Demà hi haurà pocs canvis, en general. Farà força sol, tot i algunes bandes de núvols prims en conjunt i els intervals de núvols baixos que es mantindran a punts del litoral. Les nuvolades de tarda seran menys importants i això farà que els ruixats siguin menys probables i més aïllats que no pas avui. Amb prou feines cauran quatre gotes mal comptades a punts del sector oriental del Pirineu i del Prepirineu.

La temperatura mínima es mantindrà semblant, mentre que la màxima pujarà un parell de graus. Per tant, se superaran els 30 ºC a molts punts de l'interior, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Fins i tot, es fregaran els 35 ºC als indrets més càlids d'aquestes zones.

La calor d'estiu ha vingut per quedar-se. La setmana vinent la temperatura encara podria pujar una mica més. Amb tot, es mantindrà el temps força tranquil. Serà a partir de dimecres quan els ruixats de tarda a zones de muntanya podrien anar en augment.