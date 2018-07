La méteo en un minut: divendres la màxima arribarà als 38 o 39 ºC als llocs més calorosos del país

La matinada ha sigut molt xafogosa a la costa, amb una temperatura mínima que ha quedat força elevada al litoral central, punts de les Terres de l'Ebre i al nord de l'Alt Empordà. Destaquen els 27 ºC de Portbou, els 26 ºC del centre de Barcelona, els 24 ºC dels Alfacs i els 23 ºC de l'Illa de Buda, de Cabrils i de Badalona.

Amb el pas de les hores la temperatura s'enfilarà de valent, més que no pas ahir. La màxima se situarà entre 29 i 34 ºC al litoral i al Pirineu, entre 34 i 39 ºC a Ponent i entre 31 i 36 ºC a la resta del país. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo

S'espera una jornada força assolellada, tot i alguns intervals de núvols baixos matinals al sud del país que marxaran al llarg del matí. Un cop més, a la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya i cauran alguns ruixats curts al Pirineu. Fins i tot no se'n descarta algun de local entorn de les Muntanyes de Prades, tal com ja va passar ahir. Tot i això, s'espera que siguin aïllats i poc importants.

El vent de component sud bufarà moderat amb alguns cops forts a la tarda. Serà més reforçat a l'Altiplà Central, al sud de Ponent i a l'interior de la vall de l'Ebre, amb ràfegues superiors als 40 km/h.

Demà tornarà a ser notícia la calor intensa. Tant la temperatura mínima com la màxima es mantindran semblants a les d'avui. Això vol dir que altra vegada es repetiran els valors de 29 a 34 ºC al Pirineu i a la costa, de 34 a 39 ºC a Ponent i fins i tot a l'interior del nord-est, i de 31 a 36 ºC a la resta.

Durant el dia el cel es mantindrà serè, amb algun núvol baix a primeres hores del matí al sud del país i amb alguns núvols d'evolució al Pirineu. A diferència d'avui, no s'espera que deixin precipitacions.

Recordeu que demà al vespre començarà l'eclipsi total de Lluna més llarg d'aquest segle. Al moment del màxim, a les 22.21 h, el cel es mantindrà serè o poc ennuvolat per bandes de núvols prims passatgers. Amb tot, en punts de la Costa Daurada es formaran alguns intervals de núvols baixos. Per tant, la meteorologia no hauria de ser cap impediment per poder-ne gaudir, en conjunt.

El cap de setmana s'espera ben tranquil, tot i algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Diumenge, fins i tot podria caure algun ruixat a l'extrem nord de la serralada. La temperatura es mantindrà a la banda alta del termòmetre, si bé baixarà entre 1 i 3 graus respecte a avui.

540x306 Diferència de la temperatura màxima prevista per dissabte respecte a la d'avui / Model GFS - Araméteo Diferència de la temperatura màxima prevista per dissabte respecte a la d'avui / Model GFS - Araméteo

Tot sembla indicar que la calor de plena canícula ha arribat per quedar-se força dies. Els últims mapes mantenen que durant la setmana vinent la temperatura podria tornar a pujar.