La méteo en 1 minut: inici de les festes amb temperatura més hivernal

L'estancament dels últims dies fa que la inversió tèrmica ja sigui molt marcada, sobretot al Pirineu. Aquest matí la mínima ha arribat fins als -4,2 ºC a Das, mentre que a la Tosa d'Alp el termòmetre no ha baixat dels 5 ºC positius. També a la Catalunya Central es nota l'estancament: a Cardona la mínima ha reculat fins als 0 ºC, mentre a Montserrat s'ha quedat en 11,5 ºC.

Aquest migdia la temperatura tocarà sostre en moltes comarques de la costa, del prelitoral i les cotes altes del Pirineu. Es repetiran les màximes de fins a 20 ºC; ahir ja es va arribar a aquest valor en indrets com Roses. A Girona i a Barcelona la màxima va escalar fins als 19 ºC. A Ponent la boira mantindrà la temperatura per sota dels 10 ºC tot el dia.

540x306 Temperatura màxima prevista per a avui Temperatura màxima prevista per a avui

Els pròxims dies canviarà una mica el temps. L'anticicló es mourà prou perquè entri una mica d'aire més fred provinent del nord que normalitzarà la temperatura. El canvi ja es començarà a notar a partir de demà i s'accentuarà per Sant Esteve. La baixada serà més clara al Pirineu i a les comarques de Girona, on els pròxims migdies hi haurà temperatures fins a 5 graus més baixes que avui. No estem parlant de cap fredorada, sinó més aviat de passar de màximes de 20 ºC a màximes de 15. De nit i a primera hora el canvi es notarà menys.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de Sant Esteve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de Sant Esteve

Pel que fa a l'estat del cel per Nadal i Sant Esteve, seran dies més enterbolits i augmentaran les bandes de núvols prims, però no plourà ni nevarà enlloc. A la Depressió Central la boira es mantindrà persistent, i a poc a poc l'ambient humit i fred s'anirà estenent per més fondalades interiors.

Les expectatives d'un canvi de temps important són gairebé nul·les fins a Cap d'Any, i també escasses fins a Reis. L'anticicló marcarà el temps de les festes nadalenques, tot i que els pròxims dies l'ambient ja no serà tan suau. Durant els últims dies de l'any tampoc arribarà cap entrada d'aire fred important, però encara no es pot descartar un canvi d'aquest estil abans de Reis.