La méteo: segona part de la setmana amb temperatures de 20 graus

Aquest dimarts ha començat amb temperatures més altes en moltes comarques, sobretot al sud i a Ponent, a causa dels núvols i del vent moderat de mestral. A Tortosa a primera hora hi havia 4 graus més que ahir, i a Tarragona fins a 6. Poc o molt, la diferència a l'alça s'ha notat també en altres comarques.

Avui el pas d'un altre sistema frontal farà que el cel torni a quedar ben emblanquinat per núvols prims en moltes comarques, però no plourà enlloc. Els núvols alts no evitaran que la temperatura avui pugi bastant més que ahir, l'entrada d'aire càlid farà que al centre del dia alguns termòmetres es disparin per sobre dels 20 graus, sobretot a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. A les comarques de Girona és on menys es notarà la pujada de la temperatura.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

L'ascens dels termòmetres anirà a més a mesura que avanci la setmana. L'entrada d'aire càlid s'accentuarà de cara al cap de setmana i tocarà sostre de cara a dilluns. El febrer començarà amb temperatures per sobre dels 20 graus en força comarques de la costa i del prelitoral, la sensació de primavera marcarà el cap de setmana.

Els mapes del temps, però, també permeten ja entreveure que aquest indici de primavera podria quedar ràpidament apagat per una potent entrada d'aire fred la setmana que ve. Òbviament encara hi ha molta incertesa sobre això, però els dos grans models de previsió estan d'acord que la sensació gairebé primaveral que notarem entre diumenge i dilluns s'estroncarà sobtadament la setmana vinent.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Els pròxims dies seguiran circulant sistemes frontals poc actius que mantindran el cel mig ennuvolat a estones, però gairebé no plourà enlloc. Dijous es podrien arribar a escapar algunes gotes al Pirineu Occidental, res destacable. Dissabte arribarà el front més actiu del que queda de setmana, però igualment les precipitacions afectaran com a molt alguns punts del Pirineu Occidental.

Avui el ponent bufarà amb cops de poden superar els 50 km/h a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques centrals. Demà i dijous el vent encara es deixarà sentir moderat en algunes comarques centrals i del sud, però anirà a la baixa. Res fa pensar que les ventades hagin de ser protagonistes del temps del cap de setmana.