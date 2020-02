La méteo: ventades, ruixats puntuals i temperatures ja no tan primaverals

L'estancament dels últims dies continua provocant que la temperatura sigui molt contrastada entre el matí i el migdia. Aquest matí ha tornat a glaçar en força zones enclotades tant del Pirineu com de l'interior i del prelitoral, malgrat que ahir al migdia molts d'aquests termòmetres van marcar valors habituals del mes d'abril. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Das, -5

el Pont de Suert, -2

les Borges Blanques, -1

Sort, -1

Girona, 0

Lleida, 0

Ripoll, 1

Vic, 1

Olot, 1

Tarragona, 4

Tortosa, 6

Barcelona, 10

Al migdia avui l'ambient ja no serà tant de primavera com els últims dies. A la tarda el termòmetre marcarà entre 3 i 5 graus menys que ahir –els 20 graus avui ja seran una excepció– i en general durant la segona part de la setmana aquest ambient més de final d'hivern que no pas de primavera serà el que marcarà el temps. El fred no revifarà amb força, però la sensació tan purament primaveral dels últims dies quedarà aparcada. La baixada de la temperatura es notarà més al migdia que a primera hora. A llarg termini no hi ha indicis clars de cap fredorada, però tampoc de cap nou rebrot de temperatures d'abril.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui augmentaran els núvols amb el pas d'un front que gairebé no farà ploure enlloc. Cel mig ennuvolat i com a molt algunes gotes al Pirineu a la tarda, tant al vessant nord de la serralada com al voltant del Ripollès. Demà també hi haurà la possibilitat d'alguns ruixats irregulars en comarques com la Selva, el Gironès, el Baix Empordà o Osona. Serà un dia més insegur, però els ruixats que apareguin seran en general poc abundants. La cota de neu baixarà fins als 1.000 metres al vessant nord del Pirineu.

Un element a tenir en compte serà el vent de mestral. Aquesta tarda entrarà amb força en moltes comarques de Tarragona i a Ponent, i demà al matí bufarà amb cops de fins a 80 o 90 km/h al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i, en menor mesura, també a l'altiplà central, a Ponent i a l'Empordà. Dijous el vent encara es deixarà sentir amb ganes en moltes d'aquestes comarques.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al matí Cops de vent màxims previstos per demà al matí

La segona part de la setmana seguiran passant sistemes frontals que poden enterbolir el cel en alguns moments, però les opcions de pluja seran escasses: només al vessant nord del Pirineu les pluges i nevades poc abundants hi aniran apareixent amb intermitència. A partir de diumenge podrien començar a arribar canvis més importants en el temps. Les previsions a llarg termini fan pensar en un inici del mes de març amb nevades com a mínim destacables al Pirineu occidental, i és possible que dilluns arribi a ploure, poc o molt, en més comarques.