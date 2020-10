Les temperatures toquen fons però el fred encara tornarà a marxar uns quants dies

Aquest dijous ha començat amb l'ambient més fred d'aquesta tardor fins ara. La majoria de termòmetres han caigut per sota dels 10 graus, i hi ha hagut moltes mínimes de menys de 5. A Banyoles i a Malgrat de Mar, per exemple, la mínima ha caigut algunes dècimes per sota dels 5 graus, en tres de les últimes quatre tardors la primera temperatura de menys de 5 graus no havia arribat fins al 7 o 8 de novembre en aquests observatoris.

D'entre les mínimes més baixes d'avui en destaquen (en ºC):

Das, -2

El Pont de Suert, -1

La Seu d'Urgell, -1

Berga, 1

Olot, 1

Manresa, 2

Girona, 2

Lleida, 5

Cervera, 5

Malgrat de Mar, 5

Tarragona, 11

Barcelona (Raval), 11

Tortosa, 13

Després de les tempestes i pedregades d'ahir a la tarda, aquesta nit ha continuat nevant al vessant nord del Pirineu. A Certascan, a la cota 2.400, des d'ahir a la tarda s'han acumulat 15 centímetres més de neu. Nevades que continuen sent extraordinàries per ser la primera quinzena d'octubre.

Avui serà un dia més tranquil i assolellat que ahir, però a la tarda encara cal tenir en compte la possibilitat de tempestes de poca estona en comarques com la Garrotxa, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva o el Maresme. Ruixats curts i aïllats però que allà on apareguin poden descarregar amb intensitat. La neu continuarà caient de forma més feble al vessant nord del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Tan divendres com el cap de setmana el temps serà estable i predominat pel sol. Dissabte el pas d'un front farà que hi hagi estones de cel mig ennuvolat a la meitat oest, però en general farà sol. La pròxima borrasca activa cal esperar-la entre dimarts i dimecres que ve, i en aquest cas sembla que afectarà molt més clarament el Pirineu i Prepirineu que no pas punts de la costa.

Precisament aquest canvi de temps farà que el fred marxi de forma clara a mitjans de la setmana que ve. Durant el cap de setmana seguirem parlant de nits fredes i amb temperatures matinals no gaire diferents a les d'avui, però al migdia l'ambient serà més càlid. Amb sol i poc vent, dissabte i diumenge la sensació al migdia serà molt més agradable que ahir o avui. El canvi de temps de dimarts farà marxar també el fred a les nits de forma contundent i com a mínim durant dos o tres dies. Més enllà d'aquí la incertesa en el pronòstic ja és molt gran.

Fins demà a la tarda el mestral i la tramuntana continuaran bufant amb cops de més de 50 km/h a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. El cap de setmana el vent afluixarà clarament.