Les tempestes aniran a la baixa de cara al pont

Aquesta matinada diverses tempestes han continuat descarregant al Pirineu i en algunes comarques de Ponent i de l'Ebre, on alguns aiguats han acumulat força aigua en poca estona. D'entre les pluges acumulades entre ahir i aquesta nit destaquen (en l/m2):

Ripoll, 29

La Seu d'Urgell, 28

Montesquiu, 24

Batea, 19

Berga (Santuari de Queralt), 18

Sant Martí de Canals, 17

Sant Carles de Ràpita, 16

Les Borges Blanques, 10

Lleida, 8

Tortosa, 7

Ahir les tempestes van anar acompanyades de pedra en alguns punts del Segrià, de les Garrigues i també al Ripollès. Avui no hi haurà treva, les tempestes de tarda i vespre continuaran afectant força punts de Catalunya, especialment el Pirineu i Prepirineu, però també altres comarques de la meitat oest. Avui com més a l'est més sol farà, a la Costa Brava és on hi haurà menys opcions de xàfecs. En canvi, en altres comarques costaneres del centre i sud de Catalunya al vespre i nit no és descartable que també hi aparegui algun xàfec curt.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres

Demà les tempestes continuaran apareixent, però en aquest cas els aiguats més forts caldrà esperar-los en comarques més centrals i de l'est. A la Catalunya Central i en moltes comarques interiors de Girona hi reapareixeran xàfecs forts, i, en canvi, aniran de baixa a Ponent.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

A qui tingui l'ull posat en el pont que s'acosta li agradarà saber que el més probable és que el temps vagi millorant a mesura que avanci el cap de setmana. Divendres encara hi haurà xàfecs sobtats, sobretot a la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona i de Barcelona, però dissabte el dia s'entreveu força més tranquil. Les tempestes podrien reaparèixer diumenge, però l'escenari més probable és que arribem a l'Onze de Setembre amb temps assolellat i estable en general.

No hi haurà grans canvis de masses d'aire els dies vinents, la temperatura variarà poc en els pròxims set dies. Dijous i divendres recularà un o dos graus en general, però de cara a l'Onze de Setembre la calor s'entreveu clarament d'estiu.