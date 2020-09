Les tempestes i un gir cap a la tardor marcaran la setmana

Comencem setmana amb un temps molt mogut. Aquest matí, des de molts punts de la costa, es podien observar grans núvols de tempesta que descarregaven sobre el mar, com testimonia la fotografia que ens ha enviat l'observador del Fabra, Alfons Puertas. Durant el matí els ruixats a terra ferma encara seran aïllats i més aviat puntuals, però a la tarda hi haurà pluges abundants i localment fortes.

Les precipitacions més abundants afectaran sectors del Pirineu i Prepirineu, però també hi ha la possibilitat de tempestes que puguin deixar 30 o 40 l/m2 en poca estona en punts del prelitoral i de la Catalunya Central, sobretot en comarques de Girona i de Barcelona. Les tempestes sobretot descarregaran a la tarda, però encara al vespre i primeres hores de la nit el temps seguirà sent molt insegur a l'est. El Meteocat té actiu un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja que afecta un gran nombre de comarques del nord i de l'est.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns

Demà a dos quarts de quatre de la tarda direm adeu oficialment a l'estiu, però durant la setmana lectiva la calor encara tindrà moments de protagonisme. Demà l'ambient no canviarà gaire, però entre dimecres i dijous la sensació tèrmica repuntarà entre 2 i 4 graus en molts casos, i tornarem a notar un ambient molt més d'estiu que no pas de tardor.

El gran canvi de temps d'aquesta setmana arribarà divendres. Una entrada d'aire fred escombrarà sobtadament la sensació d'estiu, i farà que el cap de setmana comenci amb entre 5 i 10 graus menys que avui, una baixada que encara serà més contundent si es té en compte que dimecres i dijous farà més calor. El fort vent de mestral i tramuntana acompanyarà el canvi de temps: divendres a la tarda i nit hi haurà ventades fortes a les Terres de l'Ebre.

651x366 Diferència prevista entre la tmperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la tmperatura màxima d'avui i la de dimecres

Demà serà un dia insegur però amb menys tempestes que avui. A la tarda i al vespre es repetiran alguns ruixats sobretot al Pirineu i en altres comarques de l'extrem nord de Catalunya, però no és descartable que es formin també ruixats més aïllats en altres punts del prelitoral. En tot cas demà farà més sol que avui.

Dimecres serà un dia més tranquil, però entre dijous a la tarda i divendres reapareixeran els ruixats irregulars en moltes comarques. Dijous a la tarda i vespre serà el moment amb més risc de pluja de la setmana a Ponent i al sud de Catalunya; divendres els xàfecs sobtats se centraran més en el Pirineu i en comarques de Girona i de Barcelona. Divendres a última hora la cota de neu podria arribar a baixar puntualment per sota dels 1.500 metres en alguns punts del Pirineu, i el cap de setmana podria començar amb una emblanquinada destacable per sobre dels 2.000 metres.