Les tempestes i els ruixats curts continuaran marcant el temps dels pròxims dies

Els ruixats i les tronades han protagonitzat el temps de les últims hores en força comarques, tant ahir a la tarda com durant la nit. D'entre ahir i la matinada d'avui destaquen (en litres per metre quadrat):

la Vall d'en Bas, 48

Barruera, 38

Olot, 36

Molló, 32

Boí (cota 2.500), 30

Castellar de n'Hug, 28

la Seu d'Urgell, 18

el Pont de Suert, 17

Castelldefels, 17

L'aiguat d'ahir a la nit al Garraf va provocar rierades per exemple a Sitges. Avui les tempestes tornaran a ser protagonistes, especialment a la tarda i sobretot en comarques del Pirineu i de la Catalunya Central. Tot i això, és probable que alguns ruixats descarreguin també en punts del prelitoral i sectors més pròxims a la costa, també al sud de Catalunya. Un altre dia, per tant, amb estones de sol, però també amb moltes nuvolades i temps insegur en general.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts

Això no canviarà demà. Aquest dimecres s'entreveu més estable i assolellat al nord-est, en àmbits com l'Empordà, però en general els ruixats i tempestes continuaran descarregant en força comarques, tant al Pirineu com a Ponent i en sectors del prelitoral de Tarragona. Per dijous panorama similar: en aquest cas tornarà a augmentar també el risc de xàfecs en força comarques de Girona. Els mapes del temps insinuen, això sí, un temps una mica més tranquil i amb més sol el cap de setmana. Probablement encara descarregaran alguns ruixats però quedarien bàsicament centrats en punts del Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dimecres Acumulacions de precipitació previstes per dimecres

Tot i els núvols, la xafogor serà notòria a la costa. Avui i demà la temperatura de sensació fregarà els 35 ºC al migdia, tot i que la temperatura real es quedi bastant frenada, i amb prou feines passi dels 30 ºC en algunes comarques interiors. A partir de divendres la sensació de final d'estiu serà més evident i la sensació tèrmica baixarà dos o tres graus en general.