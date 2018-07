Les tempestes de tarda augmentaran a partir de dijous

Aquesta nit ha sigut més fresca que ahir al Pirineu i a les comarques de Girona, però en canvi al voltant de Barcelona i a la Costa Daurada s'hi ha dormit malament. Al Raval de Barcelona la mínima s'ha quedat en 23,8º, i a Tarragona en 22,6º. Al migdia avui la calor serà encara una mica més intensa que ahir en general, la temperatura màxima pujarà un o dos graus més que ahir en molts casos.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

El dia ha començat amb núvols baixos en punts de la Costa Daurada i a l'Altiplà Central, uns núvols que s'aniran esqueixant amb el pas del matí. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que gairebé no deixaran ruixats enlloc. En general avui farà sol.

Aquesta tarda el vent de sud es deixarà sentir moderat, especialment a la Costa Brava, on a la tarda és probable que calgui posar algunes banderes grogues a les platges més obertes. Demà a la tarda el vent girarà a tramuntana i mestral.

Entre dijous i divendres començaran a aparèixer alguns primers ruixats de tarda al Pirineu Oriental i en algunes comarques de Girona o de Barcelona, però tot fa pensar que serà sobretot dissabte i diumenge quan els xàfecs i tempestes de tarda guanyaran més protagonisme. El cap de setmana s'entreveu un temps amb tardes més mogudes al Pirineu, Prepirineu i a la Catalunya Central, al prelitoral i a prop de la costa el risc de ruixats curts serà més alt dijous i divendres.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dijous plogui en algun moment del dia Probabilitat en tant per cent que dijous plogui en algun moment del dia

A partir de divendres la temperatura recularà un parell de graus, però no hi haurà canvis gaire notoris en l'ambient. A llarg termini la setmana que ve és molt poc probable que hi hagi una gran refrescada, i més aviat tot fa pensar en una continuació de la calor i la xafogor intenses dels últims dies.