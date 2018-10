El temporal deixa fins a 200 l/m2 i posa el Ter al límit

El temporal de xaloc de les últimes hores ha deixat pluges molt abundants i molt extenses a Catalunya. Amb dades fins a les 7 del matí són molts els observatoris que han superat els 100 l/m2, i en alguns casos, com a Viladrau, s'ha arribat fins als 200. Una situació de pluges tan generals i abundants ha disparat els cabals dels rius i ha provocat alguns desbordaments, per exemple a Ribes de Freser on l'aigua ha invadit la carretera N-260 que està tallada.

Segons Protecció Civil aquesta nit hi hagut fins a 45 petites esllavissades a causa de la gran acumulació de pluja, una dada que només s'explica pel gran temporal de les últimes hores, sumat a les pluges ja abundants de fa molt pocs dies.

Els 100 l/m2 s'han superat tant en punts del Pirineu com en sectors de la costa i punts de l'altiplà central. Un altre cop els aiguats més intensos s'han registrat al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès. A Tarragona hi han caigut 40 l/m2 en mitja hora, i en total s'hi han acumulat més de 100 l/m2 per segona vegada en menys d'una setmana. Les pluges més abundants han caigut al voltant del Montseny i al Ripollès, on s'hi han acumulat més de 150 l/m2. El Ter baixava aquest matí amb un cabal de fins a 360 m3/s a Sant Joan de les Abadesses.

540x306 El cabal del Ter a Sant Joan de les Abadesses / ACA El cabal del Ter a Sant Joan de les Abadesses / ACA

Les pluges més fortes ja han marxat, però avui quedarà un dia de ruixats irregulars i intermitents que poden aparèixer gairebé a qualsevol comarca.

El riu #Freser al seu pas per #Ripoll, a punt de sobrepassar el pont de la Farga.

- Inundacions a la carretera N260 a Ribes de Freser

- Inundacions en punts de Sant Joan de les Abadesses, al polígon Cal Gat.

- Inundacions a la carretera C17 al km. 91,5.

Precaució! #INUNCAT pic.twitter.com/uitF4kYih5 — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albertdmcat) October 15, 2018

Aquestes són les estacions del Meteocat que havien superat els 100 l/m2 aquest matí:

Altres pluges d'aquestes últimes hores:

Aeroport de Reus, 77

Olot, 61

Tàrrega, 57

Lleida, 55

Girona, 45

Vic, 33

Barcelona (Tibidabo), 33

Amposta, 21

Són comptades les estacions que han acumulat menys de 20 l/m2, avui a diferència dels últims dies de pluges fortes, les precipitacions han estat més discretes a Barcelona.