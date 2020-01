La méteo: s'acaba el temporal i arriben dies poc freds

Cap a les 12 del migdia les últimes pluges fortes d'aquest temporal marxaven per l'Alt Empordà, i ja només quedaven algunes precipitacions més minses entre el Pirineu i el Prepineu. El temporal ja es pot donar per acabat tot i que aquesta tarda encara caiguin algunes precipitacions minses a la serralada. El Meteocat ha fet públic un balanç gairebé definitiu que situa el pic de precipitació del temporal a la serra de l'Albera, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, concretament a Lliurona, on s'han fregat els 500 l/ m2 des de dilluns. Aquestes són algunes de les dades més significatives (en l/ m2):

Lliurona, 497

Puig Sesolles, 430

Viladrau, 426

Santa Pau, 400

Mieres, 389

La Vall de Bianya, 372

Arbúcies, 356

Olot, 327

Horta de Sant Joan, 315

La Vall d'en Bas, 313

Sant Pau de Segúries, 305

Santa Coloma de Farners, 285

Falset, 254

Girona, 242

Barcelona, 116

Tarragona, 87

Lleida, 69

651x366 Totals de precipitació a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya / METEOCAT Totals de precipitació a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya / METEOCAT

Olot ha registrat dos dies seguits amb precipitacions superiors als 120 l/ m2, i l'última vegada que s'havien superat els 100 en un sol dia va ser el 10 de juny del 2015. Molt probablement no hi haurà en tota la sèrie cap altre cas en què la pluja hagi superat dos dies seguits els 100 l/ m2. A l'aeroport de Girona s'han superat els 50 l/ m2 durant tres dies consecutius, un fet inèdit amb dades des dels anys 70.

Aquesta matinada fins i tot s'ha format una línia de xàfecs molt intensos i acompanyats de tempesta que s'han anat desplaçant de sud a nord i que encara podrà afectar algunes comarques de Girona i de la Catalunya Central fins a mig matí. Les tronades han deixat pedra en municipis com Lloret de Mar. En comarques com el Ripollès, la Garrotxa i l'Empordà és probable que les precipitacions encara s'allarguin fins al migdia, però aquesta tarda ja es podrà donar per acabat el temporal.

A #LloretdeMar, com a comiat? #Gloria ens deixa una forta tempesta elèctrica i una pedregada...no cal que tornis Glòria... #lloret pic.twitter.com/hyRENzolgk — Jordi Orobitg i Solé (@Jordi_Orobitg) January 23, 2020

Aquest matí els cabals del Fluvià i del Ter estan en valors catalogats com a “extrems” per l'ACA en diferents punts. A Esponellà el Fluvià baixava amb més de 700 m3/s de cabal, i a la Cellera de Ter i a Ripoll el Ter baixava amb més de 400 m3/s, els cabals més alts de l'episodi.

De sud a nord avui s'aniran obrint clarianes amb el pas de les hores, i demà serà un dia de temps tranquil. Dissabte es podrien tornar a escapar alguns xàfecs més puntuals, sobretot a l'Empordà, però el temps del cap de setmana també serà tranquil encara que tingui estones de cel mig ennuvolat. A llarg termini no hi ha indicis de cap més borrasca activa que pugui fer ploure extensament. Els sistemes frontals que arribin la setmana que ve amb prou feina deixaran tímides nevades al Pirineu. El temporal s'acaba i ens deixarà un ambient poc fred, de manera que el tram final del gener estarà marcat per migdies suaus per ser hivern.