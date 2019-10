Méteo especial: un temporal de llevant podria deixar fins a 200 l/m2

Les pluges ja han començat a descarregar de forma bastant local aquest dilluns, però estan deixant algunes quantitats destacables de precipitació en punts de l'est. Fins a les 4 de la tarda destaquen els 20 l/m2 acumulats a Llgaostera, els 13 de Cassà de la Selva, els 5 de la Bisbal d'Empordà i els 4 de Blanes.

Estem a les portes d'una situació de llevant que provocarà pluges extenses i molt abundants durant els pròxims dies. La borrasca ens començarà a afectar de ple aquesta nit i sobretot farà ploure fins dimecres al matí o migdia. Diferents models de previsió fan pensar que les acumulacions seran superiors als 100 l/m² en força comarques i que pot haver-hi pics de fins a 200 l/m² en poc més de 24 hores, sobretot al Pirineu oriental, a la serra de l'Albera i en general a l'Empordà i a la Catalunya del Nord.

Les pluges seran força continuades, però cal tenir en compte la possibilitat que entre les precipitacions d'anar fent hi hagi també aiguats intensos que puguin anar acompanyats de tempesta i que deixin molta aigua en poca estona, sobretot a la costa. Tot fa pensar que les comarques de Girona i de Barcelona seran les més afectades pel temporal, però no són descartables acumulacions de més de 100 l/m² també a la Costa Daurada i en alguns punts de les Terres de l'Ebre. A Ponent també hi plourà, però de manera menys abundant.

651x366 Alguns models fan pensar que entre avui i dimecres al migdia cauran més de 100 l/m2 en moltes comarques Alguns models fan pensar que entre avui i dimecres al migdia cauran més de 100 l/m2 en moltes comarques

La pluja anirà acompanyada de ventades a la costa i en punts elevats de la meitat est. Els cops de vent més forts cal esperar-los demà al matí, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava. Al voltant del Maresme les ratxes de vent podrien arribar als 80 o 90 km/h. Tot plegat farà que el mar estigui molt alterat, amb onades que poden arribar a superar els 3 metres. El Meteocat té actius avisos per pluges intenses, possibles acumulacions de més de 100 l/m², mala mar i vent.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda

Dimecres les pluges seran cada cop més intermitents i quedaran cada cop més concentrades al nord de Catalunya. Tot i que dijous el temps encara pugui ser insegur, la segona part de la setmana s'entreveu molt més tranquil·la. La borrasca deixarà algunes nevades destacables per sobre dels 2.500 metres, sobretot al Pirineu occidental, que és on la cota de neu serà més baixa.

La pluja i el vent reforçaran l'ambient de tardor de cara a demà, però aquesta borrasca no farà canviar clarament la temperatura. Aquesta setmana tindrem molts moments de temperatures normals per ser octubre, però no hi ha indicis que hagi d'arribar fred avançat com a mínim fins que comenci el mes de novembre.